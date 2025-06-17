خبر في الجول - اختبار طبي يحسم مصير كوكا أمام بالميراس

ينتظر الجهاز الفني للنادي الاهلي بقيادة الإسباني خوسيه ريبيرو، مصير أحمد نبيل كوكا لاعب الفريق من المشاركة أمام بالميراس البرازيلي.

ويلعب الأهلي ضد بالميراس يوم الخميس ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم للأندية.

وحسبما علم FilGoal.com فإن أحمد نبيل كوكا سيخضع لفحص طبي في مران الأهلي غدا لحسم مصيره أمام بالميراس بعد شكواه من كدمة خفيفة في الركبة.

وتعرض كوكا للإصابة خلال مواجهة الأهلي ضد إنتر ميامي في الجولة الأولى من البطولة.

ووصلت بعثة الأهلي إلى مدينة نيوجيرسي الأمريكية، من أجل خوض مواجهة بالميراس، بعدما خاض الفريق مواجهة افتتاح كأس العالم للأندية أمام إنتر ميامي على ملعب هارد روك بمدينة ميامي التي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ويخوض الأهلي مواجهة بالميراس البرازيلي يوم الخميس المقبل، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت أمريكا - السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب ميتلايف في نيويورك.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى ضمن منافسات كأس العالم للأندية، رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.