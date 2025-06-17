الرئيس التنفيذي للهلال: لم نتواصل مع فينيسيوس جونيور

أوضح ستيف كالزادا الرئيس التنفيذي للهلال أن ناديه لم يتواصل مع فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد من أجل ضمه.

وارتبط اسم فينيسيوس بالانتقال للهلال وسط أحاديث عن عروض مغرية.

وقال كالزادا في تصريحات لبرنامج إل لارجويرو الإذاعي: "فيما يتعلق بفينيسيوس جونيور، لم نتواصل معه مباشرة. لقد ذكر الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الإسباني وجود مفاوضات مع في إحدى المقابلات، لكنني لا أعرف أي شيء آخر".

وأضاف "غالبا ما يستغل وكلاء اللاعبين هذه الشائعات من أجل مصلحة لاعبيهم سواء بتمديد العقود أو الانتقال لفريق جديد".

وتابع "لن أتفاجأ بانضمام أي لاعب، بما في ذلك فينيسيوس. عندما نريد لاعبًا، لا نفكر في رغبته في الانضمام. بل نبذل قصارى جهدنا لأننا نؤمن بالمشروع، وليس فقط بالمال".

وواصل رئيس الهلال "لقد فاجأ انضمام كريستيانو رونالدو إلى النصر الكثيرين، لكن لا ينبغي أن نفاجأ بشيء الآن".

وأكمل "فكرة انضمام كريستيانو رونالدو للهلال في مونديال الأندية؟ رغم كل الاحترام له، من غير المنطقي أن تجلب نجم أكبر خصم لك، حتى ولو لأسابيع معدودة".

وأتم كالزادا "لا يبدو ذلك منطقيا على الإطلاق، خاصة حين يكون ذلك فقط من أجل 3 أو 4 أسابيع".

وارتبط اسم رونالدو بالانتقال إلى الهلال على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الاستثنائية الخاصة بكأس العالم للأندية.

ويلعب الهلال مع ريال مدريد وسالزبورج النمساوي وباتشوكا المكسيكي.