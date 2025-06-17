طولان يكشف تفاصيل الاتفاق مع اتحاد الكرة بشأن المنتخب المشارك بكأس العرب

الثلاثاء، 17 يونيو 2025 - 15:02

كتب : محمد جمال

حلمي طولان - هاني أبو ريدة

شدد حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر الذي يشارك في بطولة كأس العرب بقطر في ديسمبر المقبل بقيادة حلمي طولان على تأجيل اختيار قائمة الفريق وفقا لاتفاق مسبق مع اتحاد الكرة.

وسيخوض منتخب مصر منافسات كأس العرب في شهر ديسمبر المقبل بقطر.

وشدد طولان المدير الفني والمتحدث باسم المنتخب المشارك في بطولة كأس العرب أن ترديد أسماء لاعبين في هذا الشأن مجرد اجتهادات لا أساس لها من الصحة.

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وقال في تصريحات نقلها موقع اتحاد الكرة الرسمي: "الجهاز الفني لم يتطرق في هذه المرحلة لمناقشات من هذا النوع. الأمر سابق لأوانه، حيث أن جميع الأندية تخضع لفترة راحة سلبية وبالتالي فإن فترات متابعة اللاعبين ستبدأ مع انطلاق مسابقة الدوري للموسم 25- 26".

وأضاف "هناك اتفاق بين الجهاز الفني للمنتخب المشارك في كأس العرب والاتحاد المصري لكرة القدم يقضي بأن الأولوية في اختيار اللاعبين للمنتخب الوطني الأول ، بحيث يختار المنتخب الأول أولاً مَن يشاء من اللاعبين في قائمته و يعقب ذلك إعلان قائمة المنتخب المشارك في كأس العرب خلال الفترات الإعدادية التي تسبق البطولة".

وأتم "العمل داخل الاتحاد المصري لكرة القدم يجري وفق نظام محدد في إطار عمل جماعي يخدم الكرة المصرية ، والروح التي تسود جميع الأجهزه الفنية للمنتخبات الوطنية رائعة، وهذه الأجهزة لديها هدف واحد وهو الدفاع عن ألوان منتخب مصر في كافة المحافل الدولية".

وتضم مجموعة مصر في كأس العرب، منتخبي الأردن والإمارات، في انتظار الفريق الثالث من بين منتخبي الكويت وموريتانيا.

حلمي طولان اتحاد الكرة كأس العرب
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