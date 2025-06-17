NBA - أوكلاهوما سيتي ثاندر يقترب من اللقب

الثلاثاء، 17 يونيو 2025 - 14:24

كتب : FilGoal

NBA

أصبح أوكلاهوما سيتي ثاندر على بُعد فوز واحد من التتويج بلقب دوري كرة السلة الأمريكية NBA.

وانتصر ثاندز ضيفه إنديانا بيسرز بنتيجة 120-109 في المباراة الخامسة بينهما ضمن سلسلة النهائي.

وبذلك تقدم أوكلاهوما 3-2 في سلسلة النهائي.

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ويمكن لبطل القسم الغربي حسم اللقب في حالة فوزه بالمباراة السادسة التي تقام في ملعب إنديانا يوم الخميس.

بينما ستذهب السلسلة للمباراة السابعة الفاصلة في حالة فوز إنديانا باللقاء السادس.

وقاد جايلن وليامز أوكلاهوما لهذا الفوز الثمين بتسجيل 40 نقطة و6 متابعات و4 تمريرات حاسمة.

وأضاف شاي جلجيوس ألكسندر 31 نقطة و10 تمريرات حاسمة.

في المقابل، تألق باسكال سياكام في صفوف إنديانا بتسجيل 28 نقطة و6 متابعات و5 تمريرات حاسمة.

وأضاف زميله تيموثي جون ماكونيل 18 نقطة.

NBA أوكلاهوما سيتي ثاندر إنديانا بيسرز
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