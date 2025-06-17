NBA - أوكلاهوما سيتي ثاندر يقترب من اللقب

أصبح أوكلاهوما سيتي ثاندر على بُعد فوز واحد من التتويج بلقب دوري كرة السلة الأمريكية NBA.

وانتصر ثاندز ضيفه إنديانا بيسرز بنتيجة 120-109 في المباراة الخامسة بينهما ضمن سلسلة النهائي.

وبذلك تقدم أوكلاهوما 3-2 في سلسلة النهائي.

ويمكن لبطل القسم الغربي حسم اللقب في حالة فوزه بالمباراة السادسة التي تقام في ملعب إنديانا يوم الخميس.

بينما ستذهب السلسلة للمباراة السابعة الفاصلة في حالة فوز إنديانا باللقاء السادس.

وقاد جايلن وليامز أوكلاهوما لهذا الفوز الثمين بتسجيل 40 نقطة و6 متابعات و4 تمريرات حاسمة.

JDUB DELIVERS A GAME 5 MASTERPIECE 💯🔥 ⚡️ 40 PTS (playoff career high) ⚡️ 24 PTS in 2H ⚡️ 14-25 FGM ⚡️ 3rd-straight 25+ PT game@okcthunder are now just 1 win away from an NBA Championship! pic.twitter.com/XQHbkCB2rz — NBA (@NBA) June 17, 2025

وأضاف شاي جلجيوس ألكسندر 31 نقطة و10 تمريرات حاسمة.

في المقابل، تألق باسكال سياكام في صفوف إنديانا بتسجيل 28 نقطة و6 متابعات و5 تمريرات حاسمة.

وأضاف زميله تيموثي جون ماكونيل 18 نقطة.