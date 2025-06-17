برشلونة يعلن خضوع لاعبه لجراحة ناجحة.. وموعد عودته للملاعب

الثلاثاء، 17 يونيو 2025 - 14:12

كتب : FilGoal

جيرارد مارتن لاعب برشلونة

أعلن نادي برشلونة نجاح الجراحة التي خضع لها لاعب الفريق جيرارد مارتن في اليد.

وأصيب اللاعب بخلع في عظم مشط اليد اليمنى أمام سلوفاكيا في بطولة أوروبا تحت 21 عاما.

وأفاد برشلونة عبر موقعه: "جيرارد مارتن خضع لعملية جراحية ناجحة في ساعده الأيمن".

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وأضاف "من المتوقع أن يكون جاهزاً في بداية المرحلة التحضيرية للموسم الجديد".

وغادر جيرارد مارتن معسكر المنتخب الإسباني تحت 21 عاما المشارك في بطولة أوروبا تحت 21 عاما في سلوفاكيا خلال الفترة من 11 إلى 28 يونيو الجاري.

وسقط جيرارد مارتن بعد وقت قليل من انطلاق المباراة الافتتاحية للبطولة بين سلوفاكيا وإسبانيا، وتم استبداله بين الشوطين.

وعاد جيرارد مارتن إلى برشلونة قبل أن يخضع لفحوصات يوم الخميس لتحديد إصابته، قبل أن يتخذ برشلونة قراره بإجراء اللعب للجراحة.

ولا تسمح لوائح البطولة باستبدال اللاعبين.

ولعب جيرارد مارتن الموسم المنقضي 42 مباراة في كافة البطولات سجل هدفا، وصنع 6.

جيرارد مارتن برشلونة
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