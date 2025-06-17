فيليبو إنزاجي مدربا جديدا لـ باليرمو

أعلن نادي باليرمو الإيطالي تعيين فيليبو إنزاجي مدربا جديدا للفريق.

وينشط نادي باليرمو في دوري الدرجة الثانية الإيطالي.

ويتولى إنزاجي تدريب باليرمو، بعد رحيله عن بيزا الذي قاده للتأهل إلى دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

واختتم باليرمو منافسات دوري الدرجة الثانية الإيطالي، بالموسم المنصرم في المركز الثامن برصيد 52 نقطة.

وبدأ مهاجم منتخب إيطاليا السابق مسيرته التدريبية في ميلان لمدة موسم قبل أن يصعد بفينيتسيا من الدرجة الثالثة ثم يقود بيزا لتحقيق حلم الصعود.

يذكر أن فيليبي هو الشقيق الأكبر لسيموني مدرب إنتر ميلان السابق الذي انتقل لتدريب الهلال السعودي.