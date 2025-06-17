كأس العالم للأندية - لاعب الهلال جاهز للمشاركة أمام ريال مدريد

الثلاثاء، 17 يونيو 2025 - 13:30

كتب : FilGoal

فيديريكو فالفيردي مع سالم الدوسري - ريال مدريد أمام الهلال

أصبح مصعب الجوير لاعب وسط الهلال جاهزا للمشاركة مع فريقه أمام ريال مدريد.

ويستعد الهلال للمواجهة المرتقبة أمام ريال مدريد الإسباني ضمن الجولة الأولى من دور مجموعات كأس العالم للأندية.

وعاد اللاعب للتدريبات بعدما غاب عنها يوم الأحد.

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حين غاب، أوضح الهلال أن لاعب خط الوسط الشاب لم يشارك خلال الحصة التدريبية بسبب كدمة لحقت به في الركبة، ما أجبر الجهاز الفني بقيادة المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي على استبعاده.

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وشارك لاعب الوسط الدولي الموسم المنقضي أخيرًا بصفوف الشباب على سبيل الإعارة وخاض معه 35 مباراة بمختلف المسابقات.

وسجل خلالها 5 أهداف وقدم 11 تمريرة حاسمة.

يشار إلى أن الجوير تمكن من تحقيق رقم قياسي بعد فوز بجائزة أفضل لاعب واعد في الدوري السعودي المقدمة بشكل شهري من رابطة المحترفين 8 مرات متتالية.

وواصل الهلال تحضيراته للمواجهة القارية الكبيرة أمام ريال مدريد، إذ ركز إنزاجي خلال الحصة التدريبية على الجوانب الفنية واللياقية.

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