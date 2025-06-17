عزيز كي: أعد نفسي ذهنيا لمواجهة مانشستر سيتي.. واللعب في الوداد شرف كبير

أعرب البوركينابي ستيفان عزيز كي لاعب الوداد المغربي عن حمساه الشديد قبل مواجهة فريقه المرتقبة ضد مانشستر سيتي الإنجليزي.

ويلعب الوداد ضد مانشستر سيتي يوم غد الأربعاء، على ملعب "لينكولن فينانسيال فيلد" بمدينة فيلاديلفيا، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة السابعة لبطولة كأس العالم للأندية.

وقال عزيز كي لاعب الوداد في تصريحات للصحفيين: "اللعب ضد بيب جوارديولا ونجوم مانشستر سيتي أمثال إيرلينج هالاند يشكل حافزا لي، ويجعلني متحمساً للمشاركة في كأس العالم للأندية".

وأضاف "أنا متحمس حقاً للمشاركة في كأس العالم للأندية، لأن هذه هي المرة الأولى التي ألعب فيها في هذه المسابقة، خاصة مع ناد مثل الو

داد".

وتابع "لأكون صريحا، أولا وقبل كل شيء اللعب في الوداد شرف كبير، ثم إن التواجد مع الوداد في السيرة الذاتية، يفتح المزيد من الأبواب. بعد ذلك، لعب كأس العالم للأندية هو دافع إضافي، ويوفر فرصاً أخرى بالنسبة لي".

وأتم "سأترك التعب البدني جانبا. أنا أعد نفسي ذهنيا حتى أتمكن من لعب هذه الباراة خاصة والبطولة عامة بشكل جيد".

ويبدأ الوداد مشواره في البطولة بمواجهة زملاء عمر مرموش يوم الأربعاء في الجولة الافتتاحية.

ويلعب الوداد ضمن المجموعة السابعة رفقة أندية: مانشستر سيتي ويوفنتوس والعين الإماراتي.