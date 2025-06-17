عزيز كي: أعد نفسي ذهنيا لمواجهة مانشستر سيتي.. واللعب في الوداد شرف كبير

الثلاثاء، 17 يونيو 2025 - 13:29

كتب : FilGoal

بعثة الوداد

أعرب البوركينابي ستيفان عزيز كي لاعب الوداد المغربي عن حمساه الشديد قبل مواجهة فريقه المرتقبة ضد مانشستر سيتي الإنجليزي.

ويلعب الوداد ضد مانشستر سيتي يوم غد الأربعاء، على ملعب "لينكولن فينانسيال فيلد" بمدينة فيلاديلفيا، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة السابعة لبطولة كأس العالم للأندية.

وقال عزيز كي لاعب الوداد في تصريحات للصحفيين: "اللعب ضد بيب جوارديولا ونجوم مانشستر سيتي أمثال إيرلينج هالاند يشكل حافزا لي، ويجعلني متحمساً للمشاركة في كأس العالم للأندية".

أخبار متعلقة:
كأس العالم للأندية - وسط أجواء شتوية.. الأهلي يخوض مرانه الأول في نيوجيرسي كأس العالم للأندية – مدرب الترجي: أظهرنا شخصية قوية أمام فلامنجو.. وفوجئت بمشاركة جورجينيو كأس العالم للأندية - فلامنجو يهزم الترجي بثنائية ويتقاسم الصدارة مع تشيلسي

وأضاف "أنا متحمس حقاً للمشاركة في كأس العالم للأندية، لأن هذه هي المرة الأولى التي ألعب فيها في هذه المسابقة، خاصة مع ناد مثل الو

داد".

وتابع "لأكون صريحا، أولا وقبل كل شيء اللعب في الوداد شرف كبير، ثم إن التواجد مع الوداد في السيرة الذاتية، يفتح المزيد من الأبواب. بعد ذلك، لعب كأس العالم للأندية هو دافع إضافي، ويوفر فرصاً أخرى بالنسبة لي".

وأتم "سأترك التعب البدني جانبا. أنا أعد نفسي ذهنيا حتى أتمكن من لعب هذه الباراة خاصة والبطولة عامة بشكل جيد".

ويبدأ الوداد مشواره في البطولة بمواجهة زملاء عمر مرموش يوم الأربعاء في الجولة الافتتاحية.

ويلعب الوداد ضمن المجموعة السابعة رفقة أندية: مانشستر سيتي ويوفنتوس والعين الإماراتي.

مانشستر سيتي الوداد كأس العالم للأندية
نرشح لكم
كأس العالم للأندية - تقرير: السومة يقترب من الغياب أمام مانشستر سيتي كأس العالم للأندية - لاعب الهلال جاهز للمشاركة أمام ريال مدريد كأس العالم للأندية – مدرب الترجي: أظهرنا شخصية قوية أمام فلامنجو.. وفوجئت بمشاركة جورجينيو كأس العالم للأندية – لاعب بورتو: الأهلي وإنتر ميامي خصمان عنيدان للغاية كأس العالم للأندية – ريبييرو يشرح نقاط القوة والضعف في بالميراس خلال محاضرة فنية مواعيد مباريات الثلاثاء 17 يونيو - فلومينينسي ضد بوروسيا دورتموند.. وإنتر يواجه مونتيري جورجينو: شعرت براحة كبيرة في ظهوري الأول مع فلامنجو.. والفريق يمتلك جودة عالية فودين: أتطلع لمواجهة فرق جديدة وسيكون ذلك ممتعا للجماهير.. وجوارديولا يهتم بالتفاصيل
أخر الأخبار
فيليبو إنزاجي مدربا جديدا لـ باليرمو 7 دقيقة | الكرة الأوروبية
كأس العالم للأندية - تقرير: السومة يقترب من الغياب أمام مانشستر سيتي 27 دقيقة | كأس العالم للأندية
كأس العالم للأندية - لاعب الهلال جاهز للمشاركة أمام ريال مدريد 41 دقيقة | كأس العالم للأندية
عزيز كي: أعد نفسي ذهنيا لمواجهة مانشستر سيتي.. واللعب في الوداد شرف كبير 42 دقيقة | كأس العالم للأندية
beIN Sports تجدد حقوق بث الدوري الإنجليزي حتى 2028 ساعة | الدوري الإنجليزي
كأس العالم للأندية – مدرب الترجي: أظهرنا شخصية قوية أمام فلامنجو.. وفوجئت بمشاركة جورجينيو ساعة | كأس العالم للأندية
سكاي: برشلونة يقترب من حسم صفقة نيكو ويليامز ساعة | ميركاتو
كأس العالم للأندية – لاعب بورتو: الأهلي وإنتر ميامي خصمان عنيدان للغاية ساعة | كأس العالم للأندية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم للأندية - موعد مباراة الأهلي أمام بالميراس والقنوات الناقلة 2 خبر في الجول - الكشف عن إصابة إمام عاشور.. وإجراء عاجل بعد تحديد طبيعتها 3 تشكيل الأهلي - على رأسهم تريزيجيه.. 3 جدد في موقعة الافتتاح أمام إنتر ميامي 4 موعد مباراة الأهلي ضد إنتر ميامي.. القنوات الناقلة والمعلقون
/articles/507370/عزيز-كي-أعد-نفسي-ذهنيا-لمواجهة-مانشستر-سيتي-واللعب-في-الوداد-شرف-كبير