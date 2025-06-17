كأس العالم للأندية – مدرب الترجي: أظهرنا شخصية قوية أمام فلامنجو.. وفوجئت بمشاركة جورجينيو

يرى ماهر الكنزاري مدرب الترجي التونسي أن لاعبو فريقه أظهروا شخصية قوية رغم الخسارة أمام فلامنجو البرازيلي.

وتغلب فلامنجو على الترجي بهدفين دون مقابل في مباراة هيمن الفريق البرازيلي على أغلب مجرياتها.

وقال ماهر الكنزاري مدرب الترجي في مؤتمر صحفي: "الخسارة أمام فلامنجو لم تكن مفاجئة، ورغم النتيجة، أشعر بالرضا عن الروح والشخصية التي أظهرها اللاعبون خلال اللقاء".

وأضاف "عانينا من بعض الصعوبات أمام فلامنجو بالشوط الأول، لكننا قدمنا أداء أفضل في الشوط الثاني وتحسن مستوانا بشكل واضح".

وأتم "فوجئت بمشاركة جورجينيو أساسيا، فقد قيل لنا إنه غير جاهز بدنيا، لكن وجوده شكل تحديا لنا، فهو لاعب يملك خبرات كبيرة وأثبت قيمته في المباراة".

كان جورجينو قد انتقل من أرسنال إلى فلامنجو خلال سوق الانتقالات الصيفية.

ونجح في ظهوره الأول من صناعة هدف في فوز فلامنجو على الترجي التونسي بهدفين دون مقابل ضمن منافسات المجموعة الرابعة من كأس العالم للأندية.

وسجل جيورجيان أراسكايتا هدف فلامنجو الأول في الدقيقة 17 بينما قتل لويز أراوخو أمال الترجي بهدف في الدقيقة 70.

وحصل أراسكايتا على جائزة رجل المباراة بعد نجاحه في السيطرة على معركة منتصف الملعب.

ويصطدم فلامنجو في الجولة الثانية بمواجهة تشيلسي، وتقام المباراة في تمام التاسعة من مساء يوم الجمعة 20 يونيو الجاري بتوقيت القاهرة.