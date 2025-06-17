كأس العالم للأندية – لاعب بورتو: الأهلي وإنتر ميامي خصمان عنيدان للغاية

الثلاثاء، 17 يونيو 2025 - 12:21

كتب : FilGoal

آلان فاريلا لاعب بورتو

وصف ألان فاريلا، لاعب بورتو البرتغالي، فريقي الأهلي وإنتر ميامي بأنهما خصمان عنيدان للغاية.

وتعادل بورتو أمام بالميراس سليبا بالجولة الأولى من كأس العالم للأندية، وهى نفس نتيجة مباراة الأهلي ضد إنتر ميامي بالمجموعة ذاتها.

وقال فاريلا لاعب بورتو عبر موقع فيفا: "جميع الاحتمالات واردة في المجموعة، ولا يزال الطريق طويلا. أمامنا مباراتان، وسنحاول تحقيق الفوز في كل منهما".

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وأضاف "شاهدت مباراة ميامي والأهلي. رأيت أنهما خصمان عنيدان للغاية. إنتر ميامي يمتلك أفضل لاعب في العالم (ميسي)، لذلك سنحاول اللعب والقتال حتى النهاية من أجل الفوز".

ويلعب بورتو ضد إنتر ميامي بالجولة الثانية، فيما يواجه الأهلي نظيره بالميراس.

وكان الأهلي قد خاض مباراة الافتتاح أمام إنتر ميامي وانتهت المواجهة بالتعادل السلبي بدون أهداف في مدينة ميامي بولاية فلوريدا.

وانتهت مواجهة بالميراس أمام بورتو بالتعادل السلبي بدون أهداف رغم إثارة المواجهة.

وبذلك يتساوى كل من الأهلي وبورتو وبالميراس وإنتر ميامي في كل شيء من حيث النقاط وعدد الأهداف.

وحال انتهت المجموعة بالتساوي بين فريقين أو أكثر يتم اللجوء للمواجهات المباشرة ثم فارق الأهداف ثم عدد الأهداف المسجلة وحال استمر التساوي يتم اللجوء للعب النظيف من حيث البطاقات الصفراء والحمراء.

وكان الأهلي أقل فريق قد حصل على بطاقات إذ حصل على بطاقة صفراء واحدة كانت من نصيب مروان عطية ويليه بورتو بطاقتين وبالميراس ثلاثة وأخيرا إنتر ميامي أربع بطاقات.

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