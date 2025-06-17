شكوك حول مشاركة مدافع السعودية أمام أمريكا

الثلاثاء، 17 يونيو 2025 - 12:10

كتب : FilGoal

حسن كادش - السعودية ضد الصين

أوضح المنتخب السعودي تفاصيل إصابة المدافع حسن كادش، لتحوم الشكوك حول غيابه أمام الولايات المتحدة في بطولة كأس الكونكاكاف الذهبية.

وأفاد المنتخب السعودي عبر موقعه: "أظهرت الفحوصات الطبية التي خضع لها حسن كادش إصابته في العضلة الخلفية".

وأضاف أن اللاعب بدأ برنامجه التأهيلي.

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وكان كادش قد تعرض للإصابة خلال مواجهة هايتي التي انتهت بفوز الأخضر بهدف دون رد، فجر الاثنين.

وغادر كادش الملعب مصابا عند الدقيقة 30.

وخلال الحصة التدريبية التي جرت الاثنين، قسم الفرنسي هيرفي رينار، مدرب الأخضر، اللاعبين إلى مجموعتين.

وضمّت المجموعة الأولى الذين شاركوا بصفة أساسية في مواجهة هايتي، وقد أدّوا تدريبات استرجاعية، فيما اشتمل مران المجموعة الثانية على الإحماء، والتمرير، ومباريات مصغرة.

السعودية حسن كادش
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