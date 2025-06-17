ألكسندر أرنولد: الوضع في ريال مدريد مختلف تماما عما اعتدت عليه بـ ليفربول

أكد ترينت ألكسندر أرنولد المنتقل حديثا إلى ريال مدريد من ليفربول وجود اختلافات كبيرة بين ناديه السابق وناديه الحالي.

وانتقل ترينت إلى ريال مدريد هذا الصيف بعد انتهاء عقده مع ليفربول الذي عاش فيه طوال مسيرته الكروية.

وقال ألكسندر أرنولد في تصريحات لقناة ناديه: "جودة اللاعبين هنا رائعة، والكرة تتحرك بسرعة كبيرة. من الواضح أن الوضع مختلف تمامًا عما اعتدت عليه، من حيث اللاعبين والنجوم".

وأضاف الدولي الإنجليزي "أستمتع بهذا التغيير، وأستمتع بكوني جزءًا منه".

وأكمل "اللاعبون جيدون جدًا. لا أستطيع وصف مدى الترحيب الذي شعرت به. لقد بذلوا جميعًا جهدًا كبيرًا، وتحدثوا معي، وجعلوني أشعر بالراحة".

وتابع "التواصل؟ يميلون إلى التحدث باللغة الإنجليزية، لذا نفهم المقصود. ربما أسهل مما توقعت في بعض النواحي، وأصعب في نواحٍ أخرى. الاجتماعات والمحادثات التكتيكية جميعها باللغة الإسبانية. لذا، يتطلب الأمر بعض التعود. أعرف أساسيات اللغة الإسبانية".

وواصل لاعب ليفربول السابق "تشابي ألونسو مدرب جديد، ولذلك نبدأ جميعًا بنفس النهج، لذا نحن متحمسون جدًا لمحاولة التعلم واستيعاب جميع المعلومات وتطبيقها بأسرع وقت ممكن. نحن متحمسون جدًا للبدء.

وأتم "نندمج بشكل ممتاز مع الجهاز الفني. لذا، بالنسبة لي ولدين هاوسن، من المثالي أن نكون مع اللاعبين طوال الوقت. لنتعرف على بعضنا البعض، ولنفهم شخصياتنا، ولندرك مدى اندماجنا. بأفضل ما نستطيع. لذا، نحن سعداء بوجودنا هنا الآن".

وكشف ريال مدريد في بيان رسمي عن مدة التعاقد مع ترينت التي تستمر لمدة 6 مواسم قادمة من 1 يونيو 2025 حتى 30 يونيو 2031.

وحقق ألكسندر أرنولد البالغ من العمر 26 عاما، 9 ألقاب مع ليفربول بواقع بطولة لدوري أبطال أوروبا، وكأس العالم للأندية، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس الاتحاد الإنجليزي، ودرع الاتحاد الإنجليزي، وكذلك حقق بطولتين لكل من الدوي الإنجليزي، وكأس الرابطة.

وشارك ألكسندر أرنولد الذي نشأ في ليفربول، دوليا مع منتخب إنجلترا، حيث خاض بطولتي كأس العالم 2018 في روسيا، و2022 في قطر، ويورو 2024.

وبدأ ألكسندر أرنولد مشواره مع فريق ليفربول الأول منذ صيف 2016.

وتعد تلك الصفقة الثانية لريال مدريد خلال الانتقالات الصيفية بعد ضم دين هاوسن مدافع بورنموث.

ويستعد ريال مدريد للمشاركة في كأس العالم للأندية المقرر في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو.

ويلعب ريال مدريد في المجموعة الثامنة بكأس العالم للأندية رفقة الهلال السعودي، وسالزبورج النمساوي، وباتشوكا المكسيكي.