كأس العالم للأندية – ريبييرو يشرح نقاط القوة والضعف في بالميراس خلال محاضرة فنية

الثلاثاء، 17 يونيو 2025 - 11:42

كتب : حسام نور الدين

محمد علي بن رمضان - جوسيه ريبيرو - الأهلي

عقد خوسيه ريبييرو، المدير الفني لفريق الأهلي، محاضرة فنية للاعبين في فندق الإقامة في مدينة نيوجيرسي الأمريكية، وذلك لمنح اللاعبين العديد من التعليمات الفنية المهمة قبل مواجهة بالميراس البرازيلي.

ويلعب الأهلي أمام بالميراس يوم الخميس في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم للأندية.

وشرح المدرب الإسباني العديد من نقاط القوة والضعف في المنافس، وطلب من كل اللاعبين التركيز الشديد خلال التدريبات الجماعية.

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ووصلت بعثة الأهلي إلى مدينة نيوجيرسي الأمريكية، من أجل خوض مواجهة بالميراس، بعدما خاض الفريق مواجهة افتتاح كأس العالم للأندية أمام إنتر ميامي على ملعب هارد روك بمدينة ميامي التي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ويخوض الأهلي مواجهة بالميراس البرازيلي يوم الخميس المقبل، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت أمريكا - السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب ميتلايف في نيويورك.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى ضمن منافسات كأس العالم للأندية، رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

الأهلي ريبيرو كأس العالم للأندية
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