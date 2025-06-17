عضو الاتحاد السكندري لـ في الجول: جلسة منتظرة مع أحمد سامي لتدريب الفريق.. ومصيلحي رفض العودة

الثلاثاء، 17 يونيو 2025 - 11:24

كتب : هاني العوضي

أحمد سامي مدرب سموحة

كشف محمد أحمد سلامة عضو مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري عن عقد جلسة خلال الأيام المقبلة مع أحمد سامي لبحث لإمكانية تدريب الفريق.

ورحل مجدي عبد العاطي عن تدريب الاتحاد السكندري بنهاية الموسم المنصرم.

وقال محمد أحمد سلامة عضو الاتحاد السكندري لـ في الجول: "سنعقد جلسة مع أحمد سامى للتفاوض بشأن تدريب فريق الكرة، وتم تكليفي بمنصب المتحدث الرسمي لنادي الاتحاد خلال اجتماع المجلس".

أخبار متعلقة:
أصبحت نهائية.. انتهاء المهلة القانونية لتراجع مصيلحي عن استقالته من الاتحاد السكندري محمد عمر لـ في الجول: اعتذار علاء عبد العال.. ومرشحان لتولي تدريب الاتحاد السكندري خبر في الجول - بسبب الشرط الجزائي.. الاتحاد السكندري يخاطب عبد العاطي بشأن قائمة الفريق الاتحاد السكندري يعلن تكليف محمد عمر برئاسة لجنة الكرة

وأوضح "محمد مصيلحى رفض بشكل قاطع العودة، لكنه طلب المجلس استكمال مهمته".

وأتم "أحمد عبد المجيد نائب الرئيس، سيقوم بمهام رئيس النادى لحين انعقاد أول جمعية عمومية لاجراء انتخابات، إذ يتبقى 4 أشهر في مدة المجلس الحالي".

وأعلن نادي الاتحاد السكندري تحول استقالة رئيسه محمد مصيلحي إلى استقالة نهائية.

وانتهت المدة القانونية لتراجع مصيلحي عن رئاسة الاتحاد السكندري والتي كان قد تقدم بها منذ 15 يوما.

وتنتهي فترة المجلس الحالية بإقامة الانتخابات في نوفمبر المقبل.

وقرر مصيلحي الاستقالة حاليا وعدم الانتظار لنهاية دورة المجلس الحالية.

وأوضح مصيلحي خلال بيان أن سبب الاستقالة يعود إلى أسباب صحية وعائلية خاصة.

أحمد سامي الاتحاد السكندري محمد مصيلحي
نرشح لكم
طولان يكشف تفاصيل الاتفاق مع اتحاد الكرة بشأن المنتخب المشارك بكأس العرب كأس العالم للأندية - وسط أجواء شتوية.. الأهلي يخوض مرانه الأول في نيوجيرسي وزير الرياضة يكشف تدخله لحل أزمة قرار زيزو بالرحيل عن المنتخب الأولمبي في باريس "من أجل استعادة الألقاب".. وادي دجلة يعلن تعاقده مع أحمد رمضان لقيادة فريق السيدات قناة الأهلي: عقوبة تريزيجيه خصم نسبة من عقده النحاس: هذا سبب تبديل زيزو وترتيب المسددين.. وكنا سنعاقب تريزيجيه حتى لو سجل فريقه الرابع في الممتاز.. رضا شحاتة يتولى تدريب كهرباء الإسماعيلية أصبحت نهائية.. انتهاء المهلة القانونية لتراجع مصيلحي عن استقالته من الاتحاد السكندري
أخر الأخبار
رئيس الهلال: لم نتواصل مع فينيسيوس جونيور 5 دقيقة | سعودي في الجول
طولان يكشف تفاصيل الاتفاق مع اتحاد الكرة بشأن المنتخب المشارك بكأس العرب 23 دقيقة | الكرة المصرية
NBA - أوكلاهوما سيتي ثاندر يقترب من اللقب ساعة | كرة السلة الأمريكية
برشلونة يعلن خضوع لاعبه لجراحة ناجحة.. وموعد عودته للملاعب ساعة | الدوري الإسباني
فيليبو إنزاجي مدربا جديدا لـ باليرمو ساعة | الكرة الأوروبية
كأس العالم للأندية - تقرير: السومة يقترب من الغياب أمام مانشستر سيتي ساعة | كأس العالم للأندية
كأس العالم للأندية - لاعب الهلال جاهز للمشاركة أمام ريال مدريد ساعة | كأس العالم للأندية
عزيز كي: أعد نفسي ذهنيا لمواجهة مانشستر سيتي.. واللعب في الوداد شرف كبير ساعة | كأس العالم للأندية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم للأندية - موعد مباراة الأهلي أمام بالميراس والقنوات الناقلة 2 خبر في الجول - الكشف عن إصابة إمام عاشور.. وإجراء عاجل بعد تحديد طبيعتها 3 تشكيل الأهلي - على رأسهم تريزيجيه.. 3 جدد في موقعة الافتتاح أمام إنتر ميامي 4 موعد مباراة الأهلي ضد إنتر ميامي.. القنوات الناقلة والمعلقون
/articles/507362/عضو-الاتحاد-السكندري-لـ-في-الجول-جلسة-منتظرة-مع-أحمد-سامي-لتدريب-الفريق-ومصيلحي-رفض-العودة