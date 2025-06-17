عضو الاتحاد السكندري لـ في الجول: جلسة منتظرة مع أحمد سامي لتدريب الفريق.. ومصيلحي رفض العودة

كشف محمد أحمد سلامة عضو مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري عن عقد جلسة خلال الأيام المقبلة مع أحمد سامي لبحث لإمكانية تدريب الفريق.

ورحل مجدي عبد العاطي عن تدريب الاتحاد السكندري بنهاية الموسم المنصرم.

وقال محمد أحمد سلامة عضو الاتحاد السكندري لـ في الجول: "سنعقد جلسة مع أحمد سامى للتفاوض بشأن تدريب فريق الكرة، وتم تكليفي بمنصب المتحدث الرسمي لنادي الاتحاد خلال اجتماع المجلس".

وأوضح "محمد مصيلحى رفض بشكل قاطع العودة، لكنه طلب المجلس استكمال مهمته".

وأتم "أحمد عبد المجيد نائب الرئيس، سيقوم بمهام رئيس النادى لحين انعقاد أول جمعية عمومية لاجراء انتخابات، إذ يتبقى 4 أشهر في مدة المجلس الحالي".

وأعلن نادي الاتحاد السكندري تحول استقالة رئيسه محمد مصيلحي إلى استقالة نهائية.

وانتهت المدة القانونية لتراجع مصيلحي عن رئاسة الاتحاد السكندري والتي كان قد تقدم بها منذ 15 يوما.

وتنتهي فترة المجلس الحالية بإقامة الانتخابات في نوفمبر المقبل.

وقرر مصيلحي الاستقالة حاليا وعدم الانتظار لنهاية دورة المجلس الحالية.

وأوضح مصيلحي خلال بيان أن سبب الاستقالة يعود إلى أسباب صحية وعائلية خاصة.