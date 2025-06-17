بعد فسخ عقده.. المدير التنفيذي للنصر: سأقاضي النادي

سيبدأ ماجد الجمعان الرئيس التنفيذي لشركة نادي النصر مقاضاة النادي بعد قرار فسخ عقده.

أعلن نادي النصر عن فسخ عقد الجمعان، في أعقاب ما نشره عبر منصة إكس قبل أيام واعتبره النادي معلومات غير صحيحة ومحاولة للتأثير على الرأي العام (التفاصيل).

وقال الجمعان عبر المنصة نفسها: "جمهور النصر الحبيب، ثمن المحبة والإخلاص والصدق والصراحة معكم كان كبيراً ومكلفاً، واليوم تم إنهاء خدماتي بطريقة أراها غير مهنية وغير لائقة وغير مقبولة".

وأضاف "ستبدأ رحلة تقاضي بيني وبين الإدارة التي تدير نادينا ومن له حق سيناله".

جمهور النصر الحبيب ثمن المحبة والإخلاص والصدق والصراحة معكم كان كبيرا و مكلفا. اليوم تم إنهاء خدماتي بطريقة أراها غير مهنية وغير لائقة و غير مقبولة لذلك ستبدأ رحلة تقاضي بيني وبين الإدارة التي تدير نادينا و من له حق سيناله. ( لم يقدم اي خطة وبعدها يقولون اعتمدنا كل اقتراحاته… — Majed Jaman Alsorour ماجد الجمعان (@MajedjamaanM) June 16, 2025

وجاء بيان النصر الذي أعلن فيه فسخ العقد كالتالي:

إشارة إلى ما تم رصده في التغريدة المنسوبة للأستاذ ماجد محمد السرور (عبر منصة إكس بتاريخ 12 يونيو 2025) فإنها تضمنت معلومات غير صحيحة، وهي محاولة منه للتأثير على الرأي العام دون الاستناد إلى وقائع موثقة، وعليه يود مجلس إدارة شركة نادي النصر توضيح الآتي:

وردت بلاغات من قبل أطراف خارجية وداخلية بشأن بعض الممارسات التي قام بها الرئيس التنفيذي، والتي بموجبها أصدر مجلس الإدارة قراره بالإجماع بتجميد صلاحيات الرئيس التنفيذي ماجد بن محمد السرور بتاريخ 8 مايو 2025، والتحقيق في صحة ما ورد من بلاغات.

تم إبلاغ الرئيس التنفيذي رسميا، وهو على علم تام بكافة تفاصيلها، ووقع على إقرار وتعهد بشأنها وبتجميد صلاحياته حتى الانتهاء من هذه التحقيقات، إضافة إلى توقيعه على إقرار وتعهد بالسرية بعدم إفشاء أي معلومات مرتبطة بالشركة.

قام الرئيس التنفيذي (خلال فترة التحقيق) بمخالفة التزاماته التعاقدية من خلال نشر تغريدة من حسابه الشخصي والإضرار بسمعة الشركة عبر منصات التواصل.

وبعد اتخاذ المجلس كافة الإجراءات النظامية ومنح الرئيس التنفيذي حقه في الدفاع عن نفسه وسماع أقواله، قرر مجلس الإدارة بالإجماع فسخ عقد الرئيس التنفيذي لشركة نادي النصر.

ويؤكد المجلس بأن الرئيس التنفيذي لم يقدم منذ توليه المنصب في يناير 2025 أي خطة استراتيجية أو تشغيلية متكاملة تجسد متطلبات المرحلة أو تطلعاتها، ولم يظهر ما يكفي من التفاعل مع عدد من الملفات ذات الأولوية، رغم تمكينه الكامل إداريا واعتماد كافة مقترحاته دون استثناء.

وتجدد شركة نادي النصر تأكيدها على أنها تعمل وفق الأنظمة ذات العلاقة وأعلى معايير الحوكمة.

كما يود مجلس إدارة شركة نادي النصر الإشارة إلى أن الشركة تعمل حاليا على مراجعة شاملة لأداء الموسم الرياضي الماضي، بما في ذلك عدد من الملفات الفنية المتعلقة بالفريق الأول، وذلك في إطار حرصها على الظهور بالشكل الذي يتواكب مع طموح الجمهور النصراوي العظيم، ويضمن الظهور بالمستوى الذي يليق بتاريخ النادي ويلبي جميع التطلعات للموسم القادم.

ماذا قال الجمعان؟

كشف ماجد الجمعان الرئيس التنفيذي السابق لنادي النصر عن أن لم يوقع على عقود أي من اللاعبين، معربا عن استيائه من الوضع الحالي للنادي.

وجاء ما كتبه الجمعان كالتالي:

كنتُ كغيري من جماهير العالمي العظيمة أترقب التغيير الجذري حسبما طلبت ولا زلت أطالب به، لكن ما نراه على أرض الواقع لا يعكس تلك الوعود.

حاولت جاهدا من أجل العالمي أن ألتزم الصمت طمعا في عدم تأجيج الجماهير ومحاولة مني لمعالجة الامور داخليا بهدوء وحكمة لمصلحة الفريق.

تحملت كل الهجوم والغضب من الجماهير والتي شعرت بأنني خيبت ظنها، وفضلت الصمت حينها ولم أدافع عن نفسي من أجل مصلحة الكيان.

لقد تأكد لي بشكل قاطع أن ما حدث لم يكن إلا محاولة لكسب الوقت وتمريره دون أي عمل حقيقي، رغم طموحاتنا الكبيرة التي لا حدود لها والتي تواكب طموحات الجماهير.

أخيرا، بخصوص عقود اللاعبين، إلى الآن أؤكد أنني كرئيس تنفيذي لم أوقع على أي من هذه العقود.

أما عن وضع النادي فالصورة الحالية لا تمثل تطلعاتنا كإدارة ولا ترضي طموحات الجمهور.

ما كتبته نابع من محبة وغيرة على هذا الكيان العظيم ومن باب الصراحة حتى لا تظن الجماهير أنني مشارك أو موافق أو مؤيد لما يحدث.

كل ما أريده حاليا هو تنفيذ الوعود والاتزام بها لكي نتمكن من العمل بأسرع وقت.