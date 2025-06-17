مواعيد مباريات الثلاثاء 17 يونيو - فلومينينسي ضد بوروسيا دورتموند.. وإنتر يواجه مونتيري
الثلاثاء، 17 يونيو 2025 - 10:50
كتب : FilGoal
تستكمل اليوم مباريات الجولة الأولى من دور مجموعات كأس العالم للأندية.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 17 يونيو والقنوات الناقلة.
فلومينينسي × بوروسيا دورتموند الساعة 7 مساءً - تطبيق DAZN.
ريفر بليت × أوراوا الساعة 10 مساء - تطبيق DAZN.
صنداونز × أولسان 1 فجر الأربعاء - تطبيق DAZN.
إنتر × مونتيري الساعة 4 فجر الأربعاء - تطبيق DAZN.
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