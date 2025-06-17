مواعيد مباريات الثلاثاء 17 يونيو - فلومينينسي ضد بوروسيا دورتموند.. وإنتر يواجه مونتيري

كأس العالم للأندية - وسط أجواء شتوية.. الأهلي يخوض مرانه الأول في نيوجيرسي

مدافع بوكا جونيورز: نشعر بالمرارة بسبب التعادل ضد بنفيكا.. ولم نستغل الطرد

جورجينو: شعرت براحة كبيرة في ظهوري الأول مع فلامنجو.. والفريق يمتلك جودة عالية