جورجينو: شعرت براحة كبيرة في ظهوري الأول مع فلامنجو.. والفريق يمتلك جودة عالية

أعرب جورجينو عن سعادته بخوض أولى مبارياته بقميص فلامنجو بعد الانضمام للفريق البرازيلي.

جورجينيو النادي : فلامنجو فلامنجو

وكان جورجينو قد انتقل من أرسنال إلى فلامنجو خلال سوق الانتقالات الصيفية.

ونجح في ظهوره الأول من صناعة هدف في فوز فلامنجو على الترجي التونسي بهدفين دون مقابل ضمن منافسات المجموعة الرابعة من كأس العالم للأندية.

وقال جورجينو لاعب فلامنجو عبر قناة جلوبو البرازيلية: "شعرت براحة كبيرة في ظهوري الأول مع فلامنجو وأشعر أن الفريق يمتلك مجموعة من اللاعبين الذين يسيرون بنفس الفكر ولديهم جودة عالية".

وتابع "بالطبع لدي الكثير لأعمل عليه لأصبح أكثر انسجاما معهم، لكنني سعيد جدا بظهوري الأول وأعتقد الأن الأفضل سيأتي".

وكشف موقع جلوبو عن ظهور جورجينو في المباراة الأولى بعد خوض 9 تدريبات مع الفريق خلال الفترة الماضية.

وتغلب فلامنجو على الترجي بهدفين دون مقابل في مباراة هيمن الفريق البرازيلي على أغلب مجرياتها.

وسجل جيورجيان أراسكايتا هدف فلامنجو الأول في الدقيقة 17 بينما قتل لويز أراوخو أمال الترجي بهدف في الدقيقة 70.

وحصل أراسكايتا على جائزة رجل المباراة بعد نجاحه في السيطرة على معركة منتصف الملعب.

ويصطدم فلامنجو في الجولة الثانية بمواجهة تشيلسي، وتقام المباراة في تمام التاسعة من مساء يوم الجمعة 20 يونيو الجاري بتوقيت القاهرة.