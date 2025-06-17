فودين: أتطلع لمواجهة فرق جديدة وسيكون ذلك ممتعا للجماهير.. وجوارديولا يهتم بالتفاصيل

أعرب فيل فودين لاعب مانشستر سيتي عن تحمسه لخوض منافسات كأس العالم للأندية.

فيل فودين النادي : مانشستر سيتي مانشستر سيتي

ويستهل مانشستر سيتي مشواره في المجموعة السابعة بمواجهة فريق الوداد مساء غدا الأربعاء.

ويتطلع فودين لمواجهة فرق جديدة لم يسبق أن واجهها من قبل مؤكدا أن ذلك سيكون ممتعا للجماهير أيضا.

وقال فيل فودين لاعب مانشستر سيتي في تصريحات لموقع فيفا: "متحمس جدا من أجل خوض كأس العالم للأندية، في تجربة ستشارك فيها أفضل الفرق في جميع أنحاء العالم، ونحن نريد التتويج باللقب".

وتابع "أسعى لتقديم أفضل ما لدي والاستمتاع بالبطولة ومنافسة أفضل اللاعبين".

وكشف فودين "أتطلع لمقابلة فرق جديدة ومعرفة قدراتها، متأكد من أن مشاهدة تلك الفرق ستكون ممتعة للجماهير أيضا، لكل أسلوبه الخاص وما يؤمن به، وأتطلع لهذا التحدي".

ويقع مانشستر سيتي في المجموعة السابعة رفقة كل من يوفنتوس والوداد والعين.

أما عن بيب جوارديولا فأوضح "بيب يهتم بالتفاصيل الدقيقة دائما، يمكنه أن يخبرك بالتحرك نصف ياردة في اتجاه معين، وهذا يحدث فرقا كبيرا في خلق الفرص أو التسجيل، هذه التفاصيل الصغيرة تصيب في كل مرة".

أما عن اختياره للاعب واحد فقط في تاريخ كرة القدم أجاب "أعتقد دييجو مارادونا، عندما أشاهد لقطاته على يوتيوب أرى كيف تلتصق الكرة بقدمه، وجميع الأهداف التي سجلها في كأس العالم".

واختتم فودين تصريحاته "كنت أتمنى لو أراه في التدريبات لرؤية إبداعاته".