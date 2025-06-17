كأس العالم للأندية - فلامنجو يهزم الترجي بثنائية ويتقاسم الصدارة مع تشيلسي

الثلاثاء، 17 يونيو 2025 - 06:14

كتب : محمد سمير

جيورجيان أراسكايتا - فلامنجو ضد الترجي

حسم فلامنجو مواجهة الترجي ضمن منافسات المجموعة الرابعة من كأس العالم للأندية.

وتغلب فلامنجو على الترجي بهدفين دون مقابل في مباراة هيمن الفريق البرازيلي على أغلب مجرياتها.

وشهدت المواجهة تراجع من لاعبي الترجي خاصة في الشوط الأول قبل التحرر بالشوط الثاني بحثا عن معادلة النتيجة.

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وتقاسم فلامنجو بذلك صدارة المجموعة مع فريق تشيلسي الذي تغلب هو الآخر على لوس أنجلوس بنفس النتيجة.

وسجل جيورجيان أراسكايتا هدف فلامنجو الأول في الدقيقة 17 بينما قتل لويز أراوخو أمال الترجي بهدف في الدقيقة 70.

وحصل أراسكايتا على جائزة رجل المباراة بعد نجاحه في السيطرة على معركة منتصف الملعب.

وشهد اللقاء حضور جماهيري غفير من الترجي وفلامنجو في أجواء رائعة.

ولعب جورجينو لاعب أرسنال السابق مباراته الأولى بقميص فلامنجو بعد انضمامه ونجح في صناعة الهدف الثاني.

وسدد الترجي تسديدته الأولى في المباراة بالدقيقة 49 عن طريق محمد أمين لكن تصدى لها روسي حارس المرمى بنجاح.

وحاول يوسف البلايلي إدراك التعادل خلال الشوط الثاني بهجمتين خطيرتين لكن الأولى جاءت فوق العارضة أما الثانية فتصدى لها روسي ببراعة.

الجولة الثانية

يصطدم فلامنجو في الجولة الثانية بمواجهة تشيلسي.

وتقام المباراة في تمام التاسعة من مساء يوم الجمعة 20 يونيو الجاري بتوقيت القاهرة.

أما الترجي فلديه فرصة للحفاظ على حظوظه عند مواجهة لوس أنجلوس في الواحدة فجر السبت المقبل.

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