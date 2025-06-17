مدافع بوكا جونيورز: نشعر بالمرارة بسبب التعادل ضد بنفيكا.. ولم نستغل الطرد

أعرب رودريجو باتاليا مدافع بوكا جونيورز عن حزنه بسبب عدم تحقيق الفوز أمام بنفيكا.

وكان رودوريجو باتاليا قد سجل هدفا في تعادل بنفيكا أمام بوكا جونيورز بهدفين لكل منهما ضمن منافسات المجموعة الثالثة من كأس العالم للأندية.

وشهدت المباراة المثيرة بين الفريقين 3 حالات طرد مباشر والعودة إلى تقنية الفيديو مرتين.

وتقدم بوكا جونيورز بهدفين دون مقابل قبل أن يعود بنفيكا ويسجل هدفين ويحصد كل فريق نقطة من المباراة.

وقال رودوريجو باتاليا مدافع بوكا جونيورز للصحفيين: "نشعر بمرارة لأننا ظننا أننا قادرون على الفوز".

وأضاف باتاليا "بذلنا قصارى جهدنا ولعبنا بالطريقة التي نحتاجها، لكننا نشعر بالمرارة لأننا لم نستغل طرد لاعب بنفيكا".

وتابع "سجلوا هدفا من ركلة ثابتة، هذه نتيجة المباراة وهم يمتلكون فريقا رائعا ولاعبون رائعون".

واختتم باتاليا تصريحاته "علينا الآن الاستعداد للمباراة المقبلة وأشكر جماهيرنا مرة أخرى".

ويتقاسم الفريقان المركز الثاني بعد التعادل، بينما ينفرد بايرن ميونيخ بالصدارة بعد الفوز على أوكلاند سيتي 10-0 في نفس المجموعة.

ونجح بوكا جونيورز في تسجيل هدفين لتصبح المرة الأولى لفريق من أمريكا الجنوبية يسجل هدفين في شباك فريق أوروبي بالمونديال منذ أن فعلها بوكا جونيورز أمام ميلان في 2007.