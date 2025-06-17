كأس العالم للأندية - وسط أجواء شتوية.. الأهلي يخوض مرانه الأول في نيوجيرسي

الثلاثاء، 17 يونيو 2025 - 04:58

كتب : FilGoal

مران الأهلي - نيوجيرسي

خاض فريق الأهلي مرانه الأول في نيوجيرسي الأمريكية استعدادا لمواجهة بالميراس.

ويواجه الأهلي فريق بالميراس البرازيلي في تمام السابعة من مساء الخميس المقبل بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى نيوجيرسي قادمة من ميامي فجر أمس الإثنين.

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وكان الأهلي قد خاض مباراة الافتتاح أمام إنتر ميامي وانتهت المواجهة بالتعادل السلبي بدون أهداف في مدينة ميامي بولاية فلوريدا.

وانتهت مواجهة بالميراس أمام بورتو بالتعادل السلبي بدون أهداف رغم إثارة المواجهة.

وبذلك يتساوى كل من الأهلي وبورتو وبالميراس وإنتر ميامي في كل شيء من حيث النقاط وعدد الأهداف.

وحال انتهت المجموعة بالتساوي بين فريقين أو أكثر يتم اللجوء للمواجهات المباشرة ثم فارق الأهداف ثم عدد الأهداف المسجلة وحال استمر التساوي يتم اللجوء للعب النظيف من حيث البطاقات الصفراء والحمراء.

وكان الأهلي أقل فريق قد حصل على بطاقات إذ حصل على بطاقة صفراء واحدة كانت من نصيب مروان عطية ويليه بورتو بطاقتين وبالميراس ثلاثة وأخيرا إنتر ميامي أربع بطاقات.

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