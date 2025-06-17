رومانو: برشلونة يقرر تفعيل بند شراء نيكو ويليامز

قرر نادي برشلونة تفعيل بند شراء نيكو ويليامز لاعب أتليتك بلباو تمهيدا لضمه بداية من الموسم المقبل.

وينتهي عقد نيكو ويليامز صيف 2027.

واتجهت أنظار برشلونة تجاه الإسباني نيكو ويليامز لاعب أتليتك بلباو الإسباني، وذلك بعدما قدم اللاعب ضمانات كبيرة عن رغبته في الانضمام للفريق الكتالوني.

وكشف فابريزيو رومانو الصحفي المختص بأخبار الانتقالات عن قرار برشلونة بتفعيل بند شراء نيكو ويليامز.

وأوضح أن قرار برشلونة جاء بعد حصوله على الأولوية الكاملة من اللاعب.

وأشار رومانو إلى أن برشلونة سيحاول الآن لكن لم يتم التقدم بأي شيء حتى الآن، وسيعقد المزيد من المحادثات مع وكيله لمناقشة شروط الشرط الجزائي.

وأكدت إدارة بلباو أنها لن تجلس لتتفاوض مع برشلونة من أجل نيكو ويليامز، إذا أراد النادي الكتالوني الحصول على خدماته عليه دفع قيمة كسر العقد الخاصة باللاعب.

وشارك ويليامز مع بلباو بالموسم المنقضي في 29 مباراة، وسجل 5 أهداف وتمكن من صناعة 5 أهداف أخرى.