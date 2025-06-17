ماريسكا: أجواء مواجهة لوس أنجلوس كانت غريبة بسبب غياب الجماهير.. ومباراة فلامنجو مختلفة

يرا إنزو ماريسكا المدير الفني لفريق تشيلسي أن أجواء مواجهة لوس أنجلوس كانت غريبة بسبب غياب الجماهير.

وشهدت مواجهة تشيلسي أمام لوس أنجلوس غياب جماهيري بشكل ملاحظ وكان الملعب خاليا.

وفاز تشيلسي على غريمه لوس أنجلوس بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأولى من كأس العالم للأندية.

وقال إنزو ماريسكا المدير الفني لفريق تشيلسي في تصريحات للصحفيين: "كانت الأجواء غريبة بعض الشيء في مواجهة لوس أنجلوس لأن الملعب شبه خال وليس ممتلئا".

وتابع "المباراة المقبلة ستكون رائعة لأننا نعلم أن الفرق البرازيلية تجذب عددا كبيرا من المشجعين وسنحاول أن نكون مستعدين".

ويتواجد في المجموعة الرابعة كل من تشيلسي ولوس أنجلوس والترجي وفلامنجو.

وأصيب نيثان أورداز لاعب لوس أنجلوس والتشخيص اشتباه بارتجاج في المخ.

وتم استبداله وفقا للبروتوكول المتبع والسماح بوجود تبديل سادس للفريقين، ولذلك استبدل تشيلسي 6 لاعبين.