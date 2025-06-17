دي ماريا: لم نلعب بالشكل الصحيح في الشوط الأول.. وقرارات الحكم أثرت على المباراة

الثلاثاء، 17 يونيو 2025 - 04:11

كتب : FilGoal

أنخيل دي ماريا - بنفيكا

اعترف أنخيل دي ماريا لاعب بنفيكا بعدم لعب مواجهة بوكا جونيورز بشكل جيد في الشوط الأول.

أنخل دي ماريا

النادي : بنفيكا

بنفيكا

وكان دي ماريا قد سجل هدفا في تعادل بنفيكا أمام بوكا جونيورز بهدفين لكل منهما.

وشهدت المباراة المثيرة بين الفريقين 3 حالات طرد مباشر والعودة إلى تقنية الفيديو مرتين.

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وقال أنخيل دي ماريا لاعب بنفيكا في تصريحات صحفية عقب اللقاء: "حاولنا الفوز في المباراة، ونعلم جيدا طبيعة كرة القدم الأرجنتينية وكيف نلعب، لكننا لم نلعب بالطريقة الصحيحة في الشوط الأول، وكنا نحتاج إلى المزيد".

وتابع "لعبنا بشكل أفضل بكثير في الشوط الثاني، حاولنا الفوز بالمباراة في النهاية لكننا لم ننجح".

واختتم دي ماريا "الحكم احتسب العديد من الأخطاء، وإذا أشهر البطاقة الصفراء في وقت مبكر من المباراة لكانت أفضل".

ويتقاسم الفريقان المركز الثاني بعد التعادل، بينما ينفرد بايرن ميونيخ بالصدارة بعد الفوز على أوكلاند سيتي 10-0 في نفس المجموعة.

ونجح بوكا جونيورز في تسجيل هدفين لتصبح المرة الأولى لفريق من أمريكا الجنوبية يسجل هدفين في شباك فريق أوروبي بالمونديال منذ أن فعلها بوكا جونيورز أمام ميلان في 2007.

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