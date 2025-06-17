انتهت كأس العالم للأندية - الترجي (0)-(2) فلامنجو.. نهاية المباراة

يواجه الترجي فريق فلامنجو البرازيلي ضمن منافسات المجموعة الرابعة من كأس العالم للأندية.

وكان تشيلسي قد تغلب على لوس أنجلوس بهدفين دون مقابل في نفس المجموعة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

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نهاية المباراة

ق70 جووووول لويس أراوخو يسجل الثاني لفلامنجو على عكس سير الشوط الثاني

ق63 البلايلي يمر ويسدد لكن أعلى العارضة

ق52 بيدرو يهدر فرصة هدف محقق

ق49 تسديدة أولى للترجي على مرمى فلامنجو عن طريق محمد أمين لكن تصدى الحارس ببراعة

دفع الترجي بالثنائي موكوينا وكوناتي بدلا من يان ساس والجبالي

الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق45 دقيقة واحدة وقت بدل من الضائع

ق30 هدوء في المباراة رغم التقدم

ق17 جوووول أول لفريق فلامنجو عن طريق أراسكايتا

ق14 رأسية خطيرة من ليو أورتيز لكن تحولت لركلة مرمى

ق10 سيطرة من فريق فلامنجو وتراجع الترجي

انطلاق المباراة