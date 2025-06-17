استراحة كأس العالم للأندية - الترجي (0)-(1) فلامنجو.. نهاية الشوط الأول

يواجه الترجي فريق فلامنجو البرازيلي ضمن منافسات المجموعة الرابعة من كأس العالم للأندية.

وكان تشيلسي قد تغلب على لوس أنجلوس بهدفين دون مقابل في نفس المجموعة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

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نهاية الشوط الأول

ق45 دقيقة واحدة وقت بدل من الضائع

ق30 هدوء في المباراة رغم التقدم

ق17 جوووول أول لفريق فلامنجو عن طريق أراسكايتا

ق14 رأسية خطيرة من ليو أورتيز لكن تحولت لركلة مرمى

ق10 سيطرة من فريق فلامنجو وتراجع الترجي

انطلاق المباراة