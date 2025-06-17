استراحة كأس العالم للأندية - الترجي (0)-(1) فلامنجو.. نهاية الشوط الأول
الثلاثاء، 17 يونيو 2025 - 03:54
كتب : FilGoal
يواجه الترجي فريق فلامنجو البرازيلي ضمن منافسات المجموعة الرابعة من كأس العالم للأندية.
وكان تشيلسي قد تغلب على لوس أنجلوس بهدفين دون مقابل في نفس المجموعة.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.
------------------
نهاية الشوط الأول
ق45 دقيقة واحدة وقت بدل من الضائع
ق30 هدوء في المباراة رغم التقدم
ق17 جوووول أول لفريق فلامنجو عن طريق أراسكايتا
ق14 رأسية خطيرة من ليو أورتيز لكن تحولت لركلة مرمى
ق10 سيطرة من فريق فلامنجو وتراجع الترجي
انطلاق المباراة
نرشح لكم
ماريسكا: أجواء مواجهة لوس أنجلوس كانت غريبة بسبب غياب الجماهير.. ومباراة فلامنجو مختلفة دي ماريا: لم نلعب بالشكل الصحيح في الشوط الأول.. وقرارات الحكم أثرت على المباراة ثلاث حالات طرد وأربعة أهداف.. أوتاميندي يخطف التعادل لـ بنفيكا أمام بوكا جونيورز تشكيل كأس العالم للأندية - البلايلي يقود هجوم الترجي.. وجورجينو أساسي مع فلامنجو حارس أوراوا: كبر سني ليس عائقا.. وشاهدتم المعركة الملهمة بين الشناوي وأوستاري ديلاب: سعيد بالمساهمة الأولى مع تشيلسي.. والمنافسة مع جاكسون لمصلحة الفريق راموس: لا أريد مواجهة ريال مدريد في نهائي كأس العالم للأندية ماريسكا: الفوز على لوس أنجلوس رائع.. وديلاب يعرف أسلوب لعبنا