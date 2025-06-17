ثلاث حالات طرد وأربعة أهداف.. أوتاميندي يخطف التعادل لـ بنفيكا أمام بوكا جونيورز

خطف نيكولاس أوتاميندي مدافع بنفيكا التعادل لفريقه في الوقت القاتل أمام بوكا جونيورز الأرجنتيني في مباراة مثيرة.

وحسم التعادل بهدفين لكل مباراة نتيجة المباراة التي شهدت إثارة كبرى حتى الثواني الأخيرة.

وتقدم بوكا جونيورز بهدفين في أول نصف ساعة قبل أن يقلص الأرجنتيني أنخل دي ماريا النتيجة قبل صافرة نهاية الشوط الأول.

ونجح الأرجنتيني أوتاميندي في خطف التعادل بالدقيقة 84 بعد رأسية رائعة حولها داخل شباك بوكا جونيورز.

ويتقاسم الفريقان المركز الثاني بعد التعادل، بينما ينفرد بايرن ميونيخ بالصدارة بعد الفوز على أوكلاند سيتي 10-0 في نفس المجموعة.

ونجح بوكا جونيورز في تسجيل هدفين لتصبح المرة الأولى لفريق من أمريكا الجنوبية يسجل هدفين في شباك فريق أوروبي بالمونديال منذ أن فعلها بوكا جونيورز أمام ميلان في 2007.

وشهدت المباراة حضور جماهيري رائع لدعم بوكا جونيورز.

وبدأ اللقاء بسيطرة تامة من بنفيكا مع محاولات على استحياء من لاعبي بوكا جونيورز.

وكاد ريناتو سانشيز أن يسجل الأول مبكرا في الدقيقة الخامسة.

وأجرى بوكا جونيورز تبديلا اضطراريا في الدقيقة 20 بخروج أندير هيريرا بسبب الإصابة.

ونجح بوكا جونيورز عكس سير اللقاء في تسجيل الهدف الأول عن طريق ميجيل ميرتينييل بالدقيقة 21.

وسرعان ما عزز بوكا جونيورز تقدمه بهدف جديد في الدقيقة 28 عن طريق رودريجو باتاليا.

وتعرض أندير هيريرا للطرد من على مقاعد البدلاء في الدقيقة 44 بسبب اعتراضه على عودة الحكم لتقنية الفيديو.

وبعد العودة لتقنية الفيديو احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء بسبب التدخل على أوتاميندي، ونجح أنخل دي ماريا في تحويلها داخل شباك الفريق الأرجنتيني.

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وهدأت المباراة في الشوط الثاني مع تراجع بوكا جونيورز للدفاع.

وتعرض البديل أندريا بيلوتي للطرد المباشر في الدقيقة 72 بعد العودة لتقنية الفيديو بسبب تدخل متهور على مدافع بوكا جونيورز.

ورغم النقص العددي نجح أوتاميندي في تحويل ركلة ركنية في الدقيقة 83 إلى هدف برأسية رائعة.

ولم تنته الإثارة بذلك إذ تعرض جورجي فيجال لاعب بوكا جونيورز للطرد المباشر الثالث في المباراة بالدقيقة 89.

ويلعب بنفيكا مباراته المقبلة أمام أوكلاند سيتي في الجولة الثانية من المجموعة.

بينما يواجه بوكا جونيورز فريق بايرن ميونيخ في اليوم التالي.

دي ماريا وأوتاميندي يلاحقان زانيتي

يواصل الثنائي دي ماريا وأوتاميندي ملاحقة خافيير زانيتي بقائمة أكبر لاعب تسجيلا للأهداف في كأس العالم للأندية.

ويتصدر زانيتي القائمة بعمر 37 عاما و127 يوما، قبل أن يصعد دي ماريا للمركز الثاني ويتخطى كريم بنزيمة عقب هدفه الأول.

لكن بهدف أوتاميندي صعد المدافع الأرجنتيني للمركز الثاني ليزيح دي ماريا إلى المركز الثالث.

ويتصدر لاعبو الأرجنتين المراكز الثلاث الأولى كالآتي:

- خافيير زانيتي بعمر 37 عاما و127 يوما

- أوتاميندي بعمر 37 عاما و124 يوما

- دي ماريا بعمر 37 عاما و123 يوما

- كريم بنزيمة بعمر 35 عاما و361 يوما

- توماس مولر بعمر 35 عاما و275 يوما