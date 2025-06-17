تشكيل كأس العالم للأندية - البلايلي يقود هجوم الترجي.. وجورجينو أساسي مع فلامنجو

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم التشكيل الأساسي لمواجهة الترجي ضد فلامنجو ضمن منافسات المجموعة الرابعة بكأس العالم للأندية.

ويقود الثنائي يوسف البلايلي ويان ساس هجوم الترجي.

بينما يبدأ جورجينو في التشكيل الأساسي للفريق البرازيلي.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية منافسات البطولة من 14 يونيو الجاري وحتى 13 يوليو المقبل.

وجاء تشكيل الترجي كالآتي:

حارس المرمى: بشير بن سعيد

الدفاع : محمد أمين بن علي - ياسين مرياح - محمد أمين توجاي - محمد أمين بن حميدة

الوسط: أونيتشي أوجبيلو - خليل القنيشي - شهاب الجبالي.

الهجوم: يوسف البلايلي - رودريجو رودريجيز - يان ساس.

بينما تشكيل فلامنجو:

حراسة المرمى: أجوستين روسي

الدفاع: جويرمو فاريلا - ليو أورتيز - ليو بيريرا - أيرتون لوكاس.

الوسط: جورجينو - إريك بولجار - جيورجيان دي أراسكايتا - جيرسون - لويز أراوخو.

الهجوم: بيدرو

وتضم المجموعة الرابعة بجانب الفريقين كل من تشيلسي ولوس أنجلوس.

وكان تشيلسي قد تغلب على لوس أنجلوس بهدفين دون مقابل في افتتاح المجموعة.