وزير الرياضة يكشف تدخله لحل أزمة قرار زيزو بالرحيل عن المنتخب الأولمبي في باريس

الثلاثاء، 17 يونيو 2025 - 02:36

كتب : FilGoal

أشرف صبحي - أحمد زيزو

كشف اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن تدخله لحل أزمات سابقة من بينها قرار أحمد زيزو بالرحيل عن بعثة المنتخب الأولمبي في باريس.

وكان أحمد زيزو قد شارك مع المنتخب الأولمبي الذي حصد المركز الرابع في أولمبياد باريس 2024.

وكشف أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عبر قناة المحور: "كانت هناك أزمة كبيرة جدا وقت أولمبياد باريس بسبب استمرار الدوري حتى شهر سبتمبر لدرجة أن المدير الفني كان سيرحل حتى تدخلنا مع اتحاد الكرة وتم توفير ضم محمد النني وأحمد زيزو للمنتخب".

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وتابع "حدثت أزمة كبيرة في باريس وكان زيزو سيرحل من بعثة المنتخب الأولمبي، وتدخلت في الأمر بعد تواصل مع المدير الفني".

وأضاف وزير الرياضة "كانت هناك مرة أخرى خلال تجمع للمنتخب الأول وأثناء زيارتي لتدريبات الفريق، اشتكى زيزو و3 لاعبين آخرين من عدم الحصول على مكافأة أولمبياد باريس".

وشدد "أعي دور المؤسسات جيدا بصفتي وزيرا بالدولة، من يمكنه التقليل من إنجازات الأهلي؟ أو لا يقدر تفوق النادي من حيث البطولات والشعبية، الأهلي خرج منه طاهر أبو زيد والراحل العامري فاروق الذين عملت معهما من قبل".

واختتم أشرف صبحي تصريحاته "دوري كوزير للشباب بالتوازي مع الرياضة، وفاقد الشيء لا يعطيه، فمن غير الطبيعي أن نقول لا للتعصب ونساهم في ذلك، واستقبلت محمود الخطيب بعد إجراء عملية جراحية وهذا دوري، وعندما حدثت أزمة سابقة ذهبت إلى منزله لحل المشكلة، ولا يمكن أن أتعمد تجاهل مؤسسة أو ما يثار بشأن ذلك".

وكانت هناك انتقادات إعلامية لوزير الرياضة بعدم مؤازرة الأهلي قبل السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية مثلما فعل آخرون بالفرق المشاركة من العرب.

أشرف صبحي أحمد زيزو المنتخب الأولمبي
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