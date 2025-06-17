حارس أوراوا: كبر سني ليس عائقا.. وشاهدتم المعركة الملهمة بين الشناوي وأوستاري

الثلاثاء، 17 يونيو 2025 - 02:22

كتب : FilGoal

شوساكو نيشيكاوا - حارس مرمى أوراوا ريدز

رفض شوساكو نيشيكاوا حارس مرمى أوراوا ريدز الياباني آراء البعض بشأن كبر سنه.

ويبلغ نيشيكاوا من العمر 38 عاما، ويقود فريقه في كأس العالم للأندية بالمجموعة التي تضم فرق ريفير بليت وإنتر ومونتيري.

وقال شوساكو نيشيكاوا حارس مرمى أوراوا في تصريحات صحفية عند سؤاله عن كبر سنه: "حارس مرمى ريفر بليت منافسنا في المباراة الافتتاحية بنفس عمري، يان سومر أصغر مني بعامين، وحارس مونتيري أيضا ينطبق عليه الأمر نفسه".

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وأوضح حارس مرمى أوراوا "لعبت ضد الشناوي حارس الأهلي من قبل في كأس العالم للأندية، وشاهدتم ما قدمه هو وحارس مرمى إنتر ميامي - أوسكار أوستاري- كانت معركة وأمر ملهم حقا".

واختتم نيشيكاوا تصريحاته "لذلك في رأيي حراس المرمى يصبحون أكثر قوة مع التقدم في السن".

ويستهل أوراوا مشواره في كأس العالم للأندية في تمام العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء بمواجهة ريفيربليت.

وسبق وأن لعب أوراوا أمام الأهلي في نسخة 2023 لتحديد المركزين الثالث والرابع وحقق الأهلي وقتها الميدالية البرونزية.

وتألق كل من محمد الشناوي وأوسكار أوستاري في المباراة الافتتاحية وحصل أوستاري على جائزة رجل المباراة.

كأس العالم للأندية أوراوا محمد الشناوي
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