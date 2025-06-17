تقرير: نابولي يعمل على التعاقد مع سانشو

الثلاثاء، 17 يونيو 2025 - 01:36

كتب : FilGoal

جادون سانشو - مانشستر يونايتد وإشبيلية

يعمل نادي نابولي الإيطالي، على التعاقد مع الإنجليزي جادون سانشو مهاجم مانشستر يونايتد في سوق الانتقالات الصيفي.

وأفادت شبكة سكاي إيطاليا، أن نابولي سيحاول الأيام القادمة التفاوض مع سانشو من أجل إقناعه بالانضمام للفريق الإيطالي لتعزيز صفوف الفريق.

ويعمل نادي نابولي على تعزيز فريقه، وذلك للحفاظ على لقب الدوري الإيطالي، بعدما حسم الفريق صفقة كيفين دي بروين، يبحث الآن النادي على تدعيمات أخري لتعزيز الصفوف.

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وباتت العلاقات متوترة بين سانشو ومانشستر يونايتد مؤخرًا، حيث يري اللاعب أنه لم يحصل على المعاملة التي يستحقها في الفريق وتعرض للظلم بقلة المشاركات.

وانضم سانشو الموسم الماضي إلى تشيلسي على سبيل الإعارة، وساهم في تتويج الفريق بلقب دوري المؤتمر الأوروبي، بعدما حقق الفريق الانتصار على ريال بيتيس بأربعة أهداف لهدف في المباراة النهائية.

وساهم سانشو مع تشيلسي في تسجيل 15 هدفًا، وصناعة 10 آخرين.

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