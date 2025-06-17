ديلاب: سعيد بالمساهمة الأولى مع تشيلسي.. والمنافسة مع جاكسون لمصلحة الفريق

الثلاثاء، 17 يونيو 2025 - 01:34

كتب : FilGoal

ليام ديلاب - إنزو فيرنانديز - تشيلسي ضد لوس أنجلوس

أعرب ليام ديلاب المنضم حديثا إلى تشيلسي عن سعادته بظهوره الأول مع الفريق والنجاح بالمساهمة في صناعة هدف.

ليام ديلاب

النادي : تشيلسي

تشيلسي

وفاز تشيلسي على منافسه لوس أنجلوس بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأولى من كأس العالم للأندية.

وقال ليام ديلاب مهاجم تشيلسي في تصريحات للقناة الخامسة البريطانية: "شعور رائع بالتواجد هنا، أنا متحمس جدا بخوض مباراتي الأولى مع تشيلسي والمساهمة في تحقيق الفوز".

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وتابع "رحب بي الفريق ترحيبا حارا، لم أشارك إلا في حصص تدريبية قليلة، لكنني متحمس من أجل المزيد".

وشدد ديلاب "بالطبع أتمنى صناعة المزيد من الأهداف، من الرائع مساعدة الفريق لكنني أريد أيضا تسجيل بعض الأهداف".

أما عن المنافسة مع نيكولاس جاكسون فاختتم تصريحاته "من الجيد دائما أن توجد منافسة، هذه هي كرة القدم، تشيلسي ناد رائع وستكون المنافسة دائما صعبة للغاية لكن عليك أن تتألق بعد التنافس".

وتمكن اللاعب الجديد ليام ديلاب من صناعة هدف عقب دخوله كبديل إذ اشترك في المباراة في الدقيقة 63 وصنع الهدف في الدقيقة 78.

ويتواجد في المجموعة الرابعة كل من تشيلسي ولوس أنجلوس والترجي وفلامنجو.

وأصيب نيثان أورداز لاعب لوس أنجلوس والتشخيص اشتباه بارتجاج في المخ.

وتم استبداله وفقا للبروتوكول المتبع والسماح بوجود تبديل سادس للفريقين، ولذلك استبدل تشيلسي 6 لاعبين.

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