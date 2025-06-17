راموس: لا أريد مواجهة ريال مدريد في نهائي كأس العالم للأندية

الثلاثاء، 17 يونيو 2025 - 01:18

كتب : FilGoal

سيرجيو راموس - مونتيري

عبر الإسباني سيرجيو راموس لاعب مونتيري المكسيكي، عن عدم رغبته في مواجهة ريال مدريد فريقه السابق في نهائي كأس العالم للأندية.

ويستهل مونتيري مشواره في البطولة القارية بمواجهة إنتر، فجر الأربعاء بالجولة الأولى من كأس العالم للأندية.

وقال سيرجيو راموس للصحفيين: "سعيد بالمشاركة في هذه النسخة الاستثنائية من كأس العالم للأندية".

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وواصل "أرشح ريال مدريد بالتأكيد لتحقيق هذه البطولة".

وأردف "نسعي للوصول إلى نهائي كأس العالم للأندية، لكن لا أتمنى مواجهة ريال مدريد أريد أتليتكو مدريد أمامنا بالنهائي".

وتابع "لامين يامال يمتلك شيئا أكبر من الموهبة وأتمنى له التوفيق لأنه يمثل إسبانيا رغم لعبه لبرشلونة".

وأنهي حديثه "كيليان مبابي يستحق الكرة الذهبية عطفًا على أرقامه الكبيرة والمميزة التي تتحدث عن نفسها".

وشارك راموس مع مونتيري في 9 مباريات، سجل 4 أهداف.

ويقع مونتيري في المجموعة الخامسة التي تضم كل من: إنتر، وريفر بلايت، وأوراوا.

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