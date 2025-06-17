الرياضية: فيرمينو يوافق على عرض السد.. وخطوة متبقية

الثلاثاء، 17 يونيو 2025 - 01:11

كتب : FilGoal

روبرتو فيرمينو

منح روبرتو فيرمينو لاعب أهلي جدة موافقة لنادي السد القطري تمهيدا للانضمام إلى الفريق الموسم المقبل.

وأوضح التقرير أن إدارة السد قدَّمت عرضًا لشراء المدة المتبقية من عقد فيرمينو.

وكشفت صحيفة الرياضية أن فيرمينو قد منح موافقته لنادي السد القطري على الانضمام للفريق.

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وأشار التقرير إلى أن الخطوة المتبقية هي الاتفاق على التفاصيل النهائية في التعاقد قبل إتمام الصفقة بشكل نهائي.

وانتقل فيرمينو إلى أهلي جدة في صيف 2023 بعقد يمتد إلى صيف 2026، قادمًا من صفوف ليفربول الإنجليزي.

ولعب فيرمينو مع أهلي جدة 65 مباراة في جميع المسابقات سجَّل خلالها 21 هدفًا وصنع 17.

وتُوِّج اللاعب البرازيلي - 33 عامًا - في الموسم المنصرم بلقب بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

قبل شهر، كشف خالد الغامدي رئيس أهلي جدة عبر قناة إم بي سي أكشن: "تم تسوية الأمور المالية مع فيرمينو".

وأوضح "فيرمينو خارج قائمة الفريق المحلية وسيغادر في الصيف".

وكان فيرمينو قد خرج من قائمة أهلي جدة المحلية وشارك مع الفريق السعودي قاريا فقط.

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