ماريسكا: الفوز على لوس أنجلوس رائع.. وديلاب يعرف أسلوب لعبنا

الثلاثاء، 17 يونيو 2025 - 01:06

كتب : FilGoal

إنزو ماريسكا

مدح إنزو ماريسكا المدير الفني لـ تشيلسي نتيجة فريقه أمام لوس أنجلوس الأمريكي.

وفاز تشيلسي على غريمه لوس أنجلوس بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأولى من كأس العالم للأندية.

وقال المدرب الإيطالي للصحفيين: "النتيجة ممتازة في هذه المرحلة من الموسم، من الطبيعي أن نتعامل مع مثل هذه المواجهات، بشكل عام الأداء كان جيدا وانتصرنا بالمباراة".

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وأكمل "ميزة ليام ديلاب أنه يعرف أسلوب لعبنا لذلك تأقلمه معنا سريع للغاية، ومنحنا الفرصة أيضا لداريو إسوجو لذا هذا جيد لهما".

وأنهى حديثه قائلا: "مواجهة فلامنجو؟ علينا أن نتعافى قبل المباراة الثانية بعد 3 أيام، سنستعد بأفضل طريقة وسنحاول الفوز بالتأكيد".

وتمكن اللاعب الجديد ليام ديلاب من صناعة هدف عقب دخوله كبديل إذ اشترك في المباراة في الدقيقة 63 وصنع الهدف في الدقيقة 78.

ويتواجد في المجموعة الرابعة كل من تشيلسي ولوس أنجلوس والترجي وفلامنجو.

وأصيب نيثان أورداز لاعب لوس أنجلوس والتشخيص اشتباه بارتجاج في المخ.

وتم استبداله وفقا للبروتوكول المتبع والسماح بوجود تبديل سادس للفريقين، ولذلك استبدل تشيلسي 6 لاعبين.

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