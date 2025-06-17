إصابة لاعب لوس أنجلوس خلف إجراء تشيلسي 6 تبديلات

الثلاثاء، 17 يونيو 2025 - 00:52

كتب : FilGoal

إنزو ماريسكا

تعرض نيثان أورداز لاعب لوس أنجلوس لإصابة خطيرة في الدقيقة 38 أمام تشيلسي.

وفاز تشيلسي على غريمه لوس أنجلوس بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأولى من كأس العالم للأندية.

وأجرى الإيطالي إنزو ماريسكا المدير الفني لتشيلسي 6 تبديلات وهو ما كان التساؤل من قبل الجميع.

أصيب نيثان أورداز والتشخيص اشتباه بارتجاج في المخ.

وتم استبداله وفقا للبروتوكول المتبع والسماح بوجود تبديل سادس للفريقين.

ولذلك استبدل تشيلسي 6 لاعبين.

ودخل كل من إنزو فيرنانديز ومالو جوستو وتيريك جورج وليام ديلاب وداريو إسوجو وكريستوفر نكونكو.

بينما أجرى لوس أنجلوس 5 تبديلات فقط ولم يرغب في استغلال التبديل السادس الذي أتيح له.

ويتواجد تشيلسي في المجموعة الرابعة رفقة لوس أنجلوس والترجي وفلامنجو.

وبذلك حصل تشيلسي على أول 3 نقاط من المباراة الأولى.

وحصل البرتغالي بيدرو نيتو على جائزة رجل المباراة.

وتمكن اللاعب الجديد ليام ديلاب من صناعة هدف عقب دخوله كبديل إذ اشترك في المباراة في الدقيقة 63 وصنع الهدف في الدقيقة 78.

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