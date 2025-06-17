مباشر كأس العالم للأندية - بوكا جونيورز (2)-(0) بنفيكا.. جووووووول الثاني

يواجه بوكا جونيورز الأرجنتيني فريق بنفيكا ضمن منافسات المجموعة الثالثة من كأس العالم للأندية.

وكان فريق بايرن ميونيخ قد افتتح مباريات المجموعة بالفوز على أوكلاند بنتيجة 10-0.

لمتابعة المباراة من هنا.

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ق28 جووووووول الثاني لبوكا جونيورز برأسية رائعة من رودريجو باتاليا

ق21 جووووووول لبوكا جونيورز عكس سير اللقاء عن طريق ميجيل ميرينتييل

ق5 بداية قوية من بنفيكا والأول يضيع من ريناتو سانشيز

انطلاق المباراة