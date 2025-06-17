مباشر كأس العالم للأندية - بوكا جونيورز (2)-(0) بنفيكا.. جووووووول الثاني
الثلاثاء، 17 يونيو 2025 - 00:51
كتب : FilGoal
يواجه بوكا جونيورز الأرجنتيني فريق بنفيكا ضمن منافسات المجموعة الثالثة من كأس العالم للأندية.
وكان فريق بايرن ميونيخ قد افتتح مباريات المجموعة بالفوز على أوكلاند بنتيجة 10-0.
------------------------------
ق28 جووووووول الثاني لبوكا جونيورز برأسية رائعة من رودريجو باتاليا
ق21 جووووووول لبوكا جونيورز عكس سير اللقاء عن طريق ميجيل ميرينتييل
ق5 بداية قوية من بنفيكا والأول يضيع من ريناتو سانشيز
انطلاق المباراة
نرشح لكم
ديلاب: سعيد بالمساهمة الأولى مع تشيلسي.. والمنافسة مع جاكسون لمصلحة الفريق راموس: لا أريد مواجهة ريال مدريد في نهائي كأس العالم للأندية ماريسكا: الفوز على لوس أنجلوس رائع.. وديلاب يعرف أسلوب لعبنا إصابة لاعب لوس أنجلوس خلف إجراء تشيلسي 6 تبديلات تشكيل كأس العالم للأندية - أندير هيريرا يقود بوكا جونيورز.. ودي ماريا أساسي مع بنفيكا دون مفاجآت.. تشيلسي يتخطى لوس أنجلوس بثنائية قناة الأهلي: عقوبة تريزيجيه خصم نسبة من عقده النحاس: هذا سبب تبديل زيزو وترتيب المسددين.. وكنا سنعاقب تريزيجيه حتى لو سجل