انتهت كأس العالم للأندية - بوكا جونيورز (2)-(2) بنفيكا.. نهاية المباراة

الثلاثاء، 17 يونيو 2025 - 00:51

كتب : FilGoal

احتفال هدف ميجيل ميرينتييل - بوكا جونيورز ضد بنفيكا

يواجه بوكا جونيورز الأرجنتيني فريق بنفيكا ضمن منافسات المجموعة الثالثة من كأس العالم للأندية.

وكان فريق بايرن ميونيخ قد افتتح مباريات المجموعة بالفوز على أوكلاند بنتيجة 10-0.

لمتابعة المباراة من هنا.

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نهاية المباراة

ق89 طرد مباشر لجورجي فيجال لاعب بوكا جونيورز

ق83 جوووووول قاتل من أوتاميندي رغم النقص العددي

ق72 طرد أندريا بيلوتي البديل بعد العودة إلى تقنية الفيديو

ق65 هدأت المباراة عن الشوط الأول

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق48 جوووووول دي ماريا يسجل من ركلة جزاء

ق45 ضربة جزاء لبنفيكا بعد اللجوء لتقنية الفيديو

ق44 طرد أندير هيريرا من على مقاعد البدلاء

ق28 جووووووول الثاني لبوكا جونيورز برأسية رائعة من رودريجو باتاليا

ق21 جووووووول لبوكا جونيورز عكس سير اللقاء عن طريق ميجيل ميرينتييل

ق20 تبديل اضطراري لبوكا جونيورز بخروج أندير هيريرا بسبب الإصابة

ق5 بداية قوية من بنفيكا والأول يضيع من ريناتو سانشيز

انطلاق المباراة

كأس العالم للأندية بنفيكا بوكا جونيورز
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