تشكيل كأس العالم للأندية - أندير هيريرا يقود بوكا جونيورز.. ودي ماريا أساسي مع بنفيكا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن التشكيل الأساسي لمواجهة بوكا جونيورز أمام بنفيكا ضمن منافسات المجموعة الثالثة من كأس العالم للأندية.

وكان بايرن ميونيخ قد افتتح المجموعة بالفوز على أوكلاند سيتي بنتيجة 10-0 في الجولة الافتتاحية.

ويقود أندير هيريرا فريق بوكا جونيورز بينما يبدأ أنخيل دي ماريا أساسيا مع بنفيكا.

وجاء تشكيل بوكا جونيورز كالآتي:

حراسة المرمى: أجوستين مارشيسين

الدفاع: لويس أدفينكولا - خورخي فيدال - أيرتون كوستا - لاوتارو بلانكو.

الوسط: أندير هيريرا - رودريجو باتجليا - كارلوس بالاسيوس.

الهجوم: آلان فيلاسكو - ميجيل ميرينتييل - كيفن زينون.

بينما تشكيل بنفيكا جاء كالآتي:

حراسة المرمى: أناتولي تروبين

الدفاع: صامويل دال - أنطونيو سيلفا - نيكولاس أوتاميندي - ألفارو فيرنانديز.

الوسط: فلورنتينو لويز - فريدريك أورسنيس - ريناتو سانشيز.

الهجوم: أنخل دي ماريا - فانجليس بافليديس - بروما.

وتضم المجموعة الثالثة كل من بنفيكا وبوكا جونيورز وبايرن ميونيخ وأوكلاند سيتي.