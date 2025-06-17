تشكيل كأس العالم للأندية - أندير هيريرا يقود بوكا جونيورز.. ودي ماريا أساسي مع بنفيكا

الثلاثاء، 17 يونيو 2025 - 00:14

كتب : FilGoal

أنخيل دي ماريا - بنفيكا ضد إشتوريل

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن التشكيل الأساسي لمواجهة بوكا جونيورز أمام بنفيكا ضمن منافسات المجموعة الثالثة من كأس العالم للأندية.

وكان بايرن ميونيخ قد افتتح المجموعة بالفوز على أوكلاند سيتي بنتيجة 10-0 في الجولة الافتتاحية.

ويقود أندير هيريرا فريق بوكا جونيورز بينما يبدأ أنخيل دي ماريا أساسيا مع بنفيكا.

أخبار متعلقة:
تشكيل كأس العالم للأندية - لوريس أساسيا مع لوس أنجلوس أمام تشيلسي وجيرو بديل تشكيل كأس العالم للأندية - تشيلسي بالقوة الضاربة أمام لوس أنجلوس فيفا يشكر كل من شارك في إنجاح مباراة افتتاح كأس العالم للأندية بين الأهلي وإنتر ميامي مؤتمر ماريسكا: أخبرت اللاعبين إن كأس العالم للأندية بطولة كبيرة وليست فترة إعداد

وجاء تشكيل بوكا جونيورز كالآتي:

حراسة المرمى: أجوستين مارشيسين

الدفاع: لويس أدفينكولا - خورخي فيدال - أيرتون كوستا - لاوتارو بلانكو.

الوسط: أندير هيريرا - رودريجو باتجليا - كارلوس بالاسيوس.

الهجوم: آلان فيلاسكو - ميجيل ميرينتييل - كيفن زينون.

بينما تشكيل بنفيكا جاء كالآتي:

حراسة المرمى: أناتولي تروبين

الدفاع: صامويل دال - أنطونيو سيلفا - نيكولاس أوتاميندي - ألفارو فيرنانديز.

الوسط: فلورنتينو لويز - فريدريك أورسنيس - ريناتو سانشيز.

الهجوم: أنخل دي ماريا - فانجليس بافليديس - بروما.

وتضم المجموعة الثالثة كل من بنفيكا وبوكا جونيورز وبايرن ميونيخ وأوكلاند سيتي.

كأس العالم للأندية بوكا جونيورز بنفيكا
نرشح لكم
ديلاب: سعيد بالمساهمة الأولى مع تشيلسي.. والمنافسة مع جاكسون لمصلحة الفريق راموس: لا أريد مواجهة ريال مدريد في نهائي كأس العالم للأندية ماريسكا: الفوز على لوس أنجلوس رائع.. وديلاب يعرف أسلوب لعبنا إصابة لاعب لوس أنجلوس خلف إجراء تشيلسي 6 تبديلات مباشر كأس العالم للأندية - بوكا جونيورز (2)-(0) بنفيكا.. جووووووول الثاني دون مفاجآت.. تشيلسي يتخطى لوس أنجلوس بثنائية قناة الأهلي: عقوبة تريزيجيه خصم نسبة من عقده النحاس: هذا سبب تبديل زيزو وترتيب المسددين.. وكنا سنعاقب تريزيجيه حتى لو سجل
أخر الأخبار
راموس: لا أريد مواجهة ريال مدريد في نهائي كأس العالم للأندية 16 دقيقة | كأس العالم للأندية
الرياضية: فيرمينو يوافق على عرض السد.. وخطوة متبقية 23 دقيقة | ميركاتو
ماريسكا: الفوز على لوس أنجلوس رائع.. وديلاب يعرف أسلوب لعبنا 29 دقيقة | كأس العالم للأندية
إصابة لاعب لوس أنجلوس خلف إجراء تشيلسي 6 تبديلات 42 دقيقة | كأس العالم للأندية
مباشر كأس العالم للأندية - بوكا جونيورز (2)-(0) بنفيكا.. جووووووول الثاني 44 دقيقة | كأس العالم للأندية
"من أجل استعادة الألقاب".. وادي دجلة يعلن تعاقده مع أحمد رمضان لقيادة فريق السيدات 47 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل كأس العالم للأندية - أندير هيريرا يقود بوكا جونيورز.. ودي ماريا أساسي مع بنفيكا ساعة | كأس العالم للأندية
دون مفاجآت.. تشيلسي يتخطى لوس أنجلوس بثنائية ساعة | كأس العالم للأندية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم للأندية - موعد مباراة الأهلي أمام بالميراس والقنوات الناقلة 2 خبر في الجول - الكشف عن إصابة إمام عاشور.. وإجراء عاجل بعد تحديد طبيعتها 3 تشكيل الأهلي - على رأسهم تريزيجيه.. 3 جدد في موقعة الافتتاح أمام إنتر ميامي 4 موعد مباراة الأهلي ضد إنتر ميامي.. القنوات الناقلة والمعلقون
/articles/507338/تشكيل-كأس-العالم-للأندية-أندير-هيريرا-يقود-بوكا-جونيورز-ودي-ماريا-أساسي-مع-بنفيكا