دون مفاجآت.. تشيلسي يتخطى لوس أنجلوس بثنائية

تخطى تشيلسي عقبة لوس أنجلوس الأمريكي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العالم للأندية.

وسجل بيدرو نيتو وإنزو فيرنانديز ثنائية البلوز.

ودفع الإيطالي إنزو ماريسكا المدير الفني لتشيلسي بالقوة الضاربة منذ البداية بتواجد كول بالمر وبيدرو نيتو ونوني مادويكي ونيكولاس جاكسون.

وحصل البرتغالي بيدرو نيتو على جائزة رجل المباراة.

وتمكن اللاعب الجديد ليام ديلاب من صناعة هدف عقب دخوله كبديل إذ اشترك في المباراة في الدقيقة 63 وصنع الهدف في الدقيقة 78.

أصيب نيثان أورداز لاعب لوس أنجلوس والتشخيص اشتباه بارتجاج في المخ.

تم استبداله وفقا للبروتوكول المتبع والسماح بوجود تبديل سادس للفريقين، ولذلك استبدل تشيلسي 6 لاعبين.

استحواذ دون خطورة

استحوذ تشيلسي على الكرة منذ بداية المباراة بطريقة كبيرة لكن دون إحداث خطورة كبيرة على هوجو لوريس حارس مرمى لوس أنجلوس.

وفي الدقيقة 18 سدد مادويكي كرة أرضية تصدى لها لوريس في التهديد الأول الحقيقي على مرمى الفريق الأمريكي.

وفي الدقيقة 34 أحرز نيتو الهدف الأول لتشيلسي بعد مراوغة رائعة داخل منطقة الجزاء ثم سدد في المرمى مباشرة.

وأنقذ مدافع لوس أنجلوس مرماه بطريقة رائعة بعد تمريرة استقبلها فيرنانديز قبل أن يسدد في المرمى الخالي لكن مدافع لوس أنجلوس أنقذ مرماه الخالي في الدقيقة 69.

وفي الدقيقة 79 قتل فيرنانديز أمل لوس أنجلوس في العودة بمضاعفة النتيجة بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء عقب عرضية من ديلاب.

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