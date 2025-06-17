النحاس: هذا سبب تبديل زيزو وترتيب المسددين.. وكنا سنعاقب تريزيجيه حتى لو سجل

كشف عماد النحاس المدرب العام للأهلي عن ترتيب مسددي ركلات الجزاء في الفريق، عقب أزمة تسديد محمود تريزيجيه للركلة أمام إنتر ميامي وإهدارها.

وقال النحاس في تصريحاته لقناة الأهلي: "ركلة الجزاء شأنها شأن أي كرة ثابتة لها أسماء منفذين محددة. ترتيب المسددين كان كالتالي: وسام أبو علي - تريزيجيه - زيزو - إمام عاشور - أفشة - حمدي فتحي. تريزيجيه تقبل العقوبة ويعرف أنه أخطأ، والعقوبة كانت ستوقع عليه حتى لو سجل الركلة لأنه خالف التعليمات".

وعن المباراة نفسها قال: "المباراة كانت شوطين مختلفين، كنا أفضل في الشوط الأول ولكننا تراجعنا في الشوط الثاني. هذه أمور نتعلم منها أن نستغل الفرص في الأحداث الكبرى".

وأضاف "نحن في نهاية موسم بينما الدوري الأمريكي يعتبر في منتصف الموسم. الرطوبة مرتفعة للغاية كذلك ولكننا لا نبحث عن أعذار. كنا نواجه فريقا كبيرا لديه أسماء كبيرة وربما يكون قد نجح في فهمنا أكثر بين الشوطين".

وأوضح "كان يجب أن نركز على عدم ارتكاب أخطاء في الشوط الثاني لأن الأسماء ذات الخبرة مثل ليونيل ميسي ولويس سواريز يمكنها تغيير الأمور".

وتابع "البدلاء لم يقصروا والكل كان يحاول تنفيذ دوره. لدي تفاهم كامل مع المدرب خوسيه ريبيرو وأمنحه كافة المعلومات اللازمة".

أما عن كرة حسين الشحات الضائعة في الدقيقة الأخيرة قال: "حسين الشحات لم يكن متجها للتسجيل منذ البداية كما يظن البعض فالمهاجم يغير قراره كل خطوتين، وحين اتخذ قراره الأخير كان المدافع قد وصل للمساندة. ولم يتم توقيع أي عقوبة عليه فهذه أمور تحدث في كرة القدم".

وعن المباراة التالية قال: "بالميراس فريق قوي، والمدرب يضع طريقة اللعب ومفاتيح للفوز وشاهدنا إمام عاشور وهو يصل للمرمى مرتين في البداية. سنحضر جيدا ونعرف أنها مباراة قوية وأن الخصم قوي في الهجمات السريعة ولكن لا يوجد فريق بلا نقاط ضعف".

أما عن خروج أحمد سيد زيزو رغم مشاركته كبديل عقب إصابة إمام عاشور قال: "خروج زيزو كان مراعاة للحمل البدني. إنه لاعب كبير ولكن تم تحديد 60 دقيقة لمشاركته منذ البداية ولهذا تم تبديله مجددا".

وتابع "انضمام زيزو إضافة كبيرة لنا وكل اللاعبين الذين تعاقدنا معهم على أعلى مستوى، وسيساعدنا على المستوى المحلي والإفريقي".

وكشف "أشرف بنشرقي لاعب محترف ولم يصدر منه أي رد فعل على عدم مشاركته. لا يوجد لاعب سيكون سعيدا حين لا يشارك وهذا طبيعي، خصوصا أنه كان يلعب في المباريات الأخيرة بصفة أساسية".

واختتم "كل اللاعبين متاحون أمام الجهاز الفني، والكل يتدرب بشكل جيد".

وتعادل الأهلي في المباراة الأولى مع إنتر ميامي بدون أهداف، ويستعد لملاقاة بالميراس في الجولة الثانية يوم الخميس 19 يونيو.

وانتهت مواجهة بالميراس أمام بورتو بالتعادل السلبي بدون أهداف رغم إثارة المواجهة.

وبذلك يتساوى كل من الأهلي وبورتو وبالميراس وإنتر ميامي في كل شيء من حيث النقاط وعدد الأهداف.

وحال انتهت المجموعة بالتساوي بين فريقين أو أكثر يتم اللجوء للمواجهات المباشرة ثم فارق الأهداف ثم عدد الأهداف المسجلة وحال استمر التساوي يتم اللجوء للعب النظيف من حيث البطاقات الصفراء والحمراء.

وكان الأهلي أقل فريق قد حصل على بطاقات إذ حصل على بطاقة صفراء واحدة كانت من نصيب مروان عطية ويليه بورتو بطاقتين وبالميراس ثلاثة وأخيرا إنتر ميامي أربع بطاقات.