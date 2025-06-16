والد كيركيز يحسمها: اتفقنا مع ليفربول وتفاصيل صغيرة للإعلان الرسمي

الإثنين، 16 يونيو 2025 - 23:59

كتب : FilGoal

ميلوس كيركيز - بورنموث

شدد والد اللاعب المجري ميلوس كيركيز، لاعب بورنموث الإنجليزي، عن إتمام الاتفاق بين اللاعب وليفربول.

وينتهي عقد اللاعب المجري مع بورنموث صيف 2028.

وتحدث والد كيركيز في تصريحات لوسائل الإعلام مشددا أن الاتفاق مع ليفربول تم على انتقال اللاعب للريدز.

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لكن يتبقى بعض التفاصيل الصغيرة لحسم الصفقة نهائيًا.

وبدأت المفاوضات بين ليفربول وبورنموث مع نهاية الموسم في رغبة ليفربول لتطوير الفريق بتعاقدات جديدة.

وانضم اللاعب المجري إلى بورنموث صيف 2023 قادمًا من ألكمار الهولندي.

وشارك كيركيز هذا الموسم مع بورنموث في 38 مباراة، وسجل هدفين، وتمكن من صناعة 6 أهداف أخرى هذا الموسم.

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