تايمز: أتليتكو مدريد يضع ديني كبديل لصفقة روبرتسون

وضع نادي أتليتكو مدريد الظهير الأيسر لوكاس ديني في قائمته المحتملة لضمه من إيفرتون.

لوكاس دين النادي : أستون فيلا أتليتكو مدريد

وحسب صحيفة تايمز فإن أتليتكو مدريد وضع اللاعب الفرنسي كبديل حال عدم إتمام التعاقد مع أندي روبرتسون من ليفربول.

ووفقا لفابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس فإن أتليتكو مدريد يستهدف الحصول على خدمات روبرتسون بمقابل بسيط أو في صفقة انتقال حر.

ويهتم أتليتكو مدريد بأكثر من ظهير أيسر في الفترة الأخيرة لتدعيم هذا المركز.

وكان أتليتكو مدريد في محادثات مع ثيو هيرنانديز لاعب ميلان في الفترة الأخيرة بعد عدم إتمام انتقاله إلى الهلال السعودي ورفضه التواجد خارج أوروبا حسب التقارير الإخبارية.

وتعاقد ليفربل مع روبرتسون في صيف 2017 قادما من هال سيتي مقابل 9 ملايين يورو.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 31 عاما في 45 مباراة وصنع هدفين ولم يسجل في الموسم المنقضي.