تقرير: كييزا قرر الرحيل من ليفربول والبحث عن ناد جديد

قرر الإيطالي فيدريكو كييزا، لاعب ليفربول مغادرة الريدز الصيف الحالي.

فيديريكو كييزا النادي : ليفربول ليفربول

وأفاد الصحفي الإيطالي الموثوق نيكولو شييرا، أن اللاعب يريد مغادرة ليفربول الصيف الحالي والبحث عن ناد آخر.

يأتي ذلك القرار من اللاعب بسبب قلة مشاركاته مع الريدز، حيث لم يقنع الهولندي أرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول.

وينتهي عقد كييزا مع الريدز صيف 2028.

ويبحث اللاعب مع وكيل أعماله فالي رمضاني، عن العروض المقدمة للبحث عن الخيار الأفضل والذهاب له.

وانضم اللاعب الإيطالي إلى الريدز قادمًا من يوفينتوس أغسطس الماضي، وتبلغ قيمة اللاعب السوقية 14 مليون يورو وفقًا للموقع الشهير ترانسفير ماركت.

وشارك كييزا مع ليفربول هذا الموسم في 6 مباريات، لكن بدون تسجيل أو صناعة، وحقق اللاعب مع ليفربول الموسم الحالي بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.