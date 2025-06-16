تقرير: لويس دياز خارج اهتمامات برشلونة ونيكو ويليامز الهدف الأول

الإثنين، 16 يونيو 2025 - 23:16

كتب : FilGoal

لويس دياز - ليفربول

استبعد برشلونة الإسباني، فكرة التعاقد مع اللاعب الكولمبي لويس دياز مهاجم ليفربول الإنجليزي.

وأفاد الصحفي الموثوق جيرارد روميرو، أن اللاعب الكولمبي لم يعد من اهتمامات برشلونة، وذلك بسبب السعر الذي يريده ليفربول.

واتجهت أنظار برشلونة تجاه الإسباني نيكو ويليامز لاعب أتليتك بلباو الإسباني، وذلك بعدما قدم اللاعب ضمانات كبيرة عن رغبته في الانضمام للفريق الكتالوني.

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وينتهي عقد نيكو ويليامز صيف 2027.

وطلب ليفربول من برشلونة 80 مليون يورو من أجل الحصول على خدمات لويس دياز، الأمر الذي رفضه النادي الكتالوني مؤكدين أنهم لن ينفقوا بالصفقة إلا 60 مليون يورو فقط.

ويعتبر هذا المبلغ هو قيمة كسر عقد نيكو ويليامز مع أتليتك بلباو، لذلك أصبح الهدف الأول لبرشلونة.

وأكدت إدارة بلباو أنها لن تجلس لتتفاوض مع برشلونة من أجل نيكو ويليامز، إذا أراد النادي الكتالوني الحصول على خدماته عليه دفع قيمة كسر العقد الخاصة باللاعب.

وشارك ويليامز مع بلباو هذا الموسم في 29 مباراة، وسجل 5 أهداف وتمكن من صناعة 5 أهداف أخرى.

لويس دياز برشلونة نيكو ويليامز ليفربول أتلتيك بلباو
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