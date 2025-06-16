فوتبول إيطاليا: بارما يطلب 20 مليون للموافقة على رحيل مهاجمه لـ إنتر

طلب بارما 20 مليون يورو للموافقة على رحيل أنجي يوان بوني إلى إنتر.

وحسب موقع فوتبول إيطاليا خلال الصحفي الشهير ألفريدو بيدولا فإن بارما طلب 20 مليون يورو لرحيل المهاجم الفرنسي.

وأفاد الموقع أن النيراتزوري يدرس إداراج لاعب في الصفقة لتقليل الثمن المطلوب.

وتدرب أنجي يوان بوني تحت قيادة الروماني كريستيان كيفو في الموسم الماضي في بارما.

وابعد قيادة كيفو لإنتر يسعى للاجتماع مرة ثانية مع لاعبه السابق لكن في جيوزيبي مياتزا.

وشارك بوني في 38 مباراة رفقة بارما في الموسم المنقضي وسجل 6 أهداف وصنع 4 آخرين.

ويسعى إنتر لتعويض رحيل ماركو أرناوتوفيتش وخواكين كوريا بضم بوني.

وعاد الثنائي المهاجم فرانشيسكو بيو إسبوزيتو وسيباسيتانو إسبوزيتو إلى إنتر بعد فترة إعارة، إلا أن يبدو كيفو يريد دعم خط الهجوم بلاعب آخر.