سكاي: بارما في مفاوضات مع فان بوميل لتدريب الفريق

الإثنين، 16 يونيو 2025 - 21:55

كتب : FilGoal

مارك فان بوميل

دخل نادي بارما في مفاوضات مع الهولندي مارك فان بوميل ليكون المدير الفني للفريق خلفا لكريستيان كيفو.

ورحل كيفو من تدريب بارما وانتقل إلى إنتر بعد مغادرة سيموني إنزاجي إلى الهلال السعودي.

وحسب شبكة سكاي سبورتس فإن إدارة بارما تميل لخيار فان بوميل عن دانييلي دي روسي.

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ووفقا للشبكة فإن بارما لم يتوصل لاتفاق كامل مع مدرب روما السابق، لذلك الاختيار وقع على فان بوميل.

ويظل فان بوميل بدون ناد منذ يونيو 2024 بعد الرحيل من تدريب رويال أنتويرب البلجيكي.

وحقق المدرب الهولندي نجاحا كبيرا مع رويال أنتويرب إذ توج ببطولة الدوري البلجيكي وكأس بلجيكا في موسم 2022-2023.

ثم حصل على بطولة كأس السوبر بالبلجيكي في موسم 2023-2024.

وسبق لفان بوميل العمل كمدير فني للمنتخب الهولندي تحت 17 عاما وفريقا أيندهوفن وفولفسبورج.

كما عمل صاحب الـ48 عاما كمدرب مساعد مع منتخبي أستراليا والسعودية.

مارك فان بوميل أنتويرب بارما كيفو
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