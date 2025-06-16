فريقه الرابع في الممتاز.. رضا شحاتة يتولى تدريب كهرباء الإسماعيلية

الإثنين، 16 يونيو 2025 - 21:42

كتب : رضا السنباطي

رضا شحاتة

أعلن مجلس إدارة نادي كهرباء الإسماعيلية برئاسة سامي أبو وردة عن تعيين رضا شحاتة مديرا فنيا للفريق.

وعقد أبو وردة جلسة مع المدير الفنى الجديد لتوقيع العقود من أجل الاستعداد للموسم الجديد 2026/2025.

رضا شحاتة سبق له تدريب الجونة والداخلية وغزل المحلة في الدوري الممتاز.

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وكذلك خاض تجربته التدريبية الرابعة مع السكة الحديد في دوري المحترفين.

وسبق وأن أعلن ياسر الكناني المدير الفني السابق لفريق كهرباء الإسماعيلية رحيله عن قيادة الفريق.

وتأهل كهرباء الإسماعيلية لأول مرة في تاريخه إلى الدوري المصري بعدما اقتنص المركز الثالث بعد صراع شرس مع أبو قير للأسمدة.

ورفض ياسر الكناني الخوض في تفاصيل رحيله عن الفريق وتمنى لهم التوفيق فيما هو قادم.

وقال الكناني: "أتقدم بالشكر لمنظومة كهرباء الإسماعيلية بالكامل لاعبين وجهاز فني وإدارة وجماهير على الفترة الماضية دون الدخول في تفاصيل متمنيا لهم التوفيق فيما هو قادم".

واختتم "دعواتكم لي أن يلهمني الله الرشد والتوفيق في الخطوة المقبلة".

وتأهل كهرباء الإسماعيلية إلى الدوري تحت قيادة ياسر الكناني الذي يقود فريق لأول مرة للتأهل للدوري الممتاز.

ويأتي ذلك بعدما قاد الكناني بنفسه الفريق من دوري القسم الثاني ب إلى دوري المحترفين في الموسم الماضي، إذ تولى المهمة في يوليو 2023.

وحقق كهرباء الإسماعيلية الفوز في 21 مباراة وتعادل في 11 وخسر، وسجل لاعبو الكهرباء 67 هدف كأقوى هجوم في الدوري هذا الموسم واستقبل 34 هدفا.

ولأول مرة سيمثل محافظة الإسماعيلية فريقين في نفس الموسم بتاريخ الدوري المصري منذ موسم 2013-14 عندما شارك القناة آنذاك.

وسيحمل كهرباء الإسماعيلية رقم النادي 76 في تاريخ الأندية المشاركة في الدوري المصري منذ بدايته عام 1948.

وسيخوض الكهرباء الذي تأسس عام 1980 الدوري الموسم المقبل بنظامه الاستنائي بمشاركة 21 فريقا بعد إلغاء هبوط فريق الدوري المصري لدوري المحترفين.

رضا شحاتة كهرباء الإسماعيلية
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