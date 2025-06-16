انتهت كأس العالم للأندية - تشيلسي (2)-(0) لوس أنجلوس
الإثنين، 16 يونيو 2025 - 21:32
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة تشيلسي ضد لوس أنجلوس في الجولة الأولى من دور المجموعات في كأس العالم للأندية.
وتضم المجموعة الرابعة تشيلسي وفلامنجو والترجي ولوس أنجلوس.
لمتابعة المباراة من هنا
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انتهت
ق 79: جووووووووووووووول إنزو فيرنانديز بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء عقب عرضية من ديلاب.
ق 69: إنقاذ رائع من مدافع لوس أنجلوس لتسديدة إنزو فيرنانديز والمرمى خال من حارسه.
بداية الشوط الثاني
استراحة
ق 34: جووووووووووول بيدرو نيتو بعد مراوغة رائعة داخل منطقة الجزاء ثم سدد في المرمى مباشرة.
ق 18: تسديدة أرضية من مادويكي تصدى لها هوجو لوريس.
انطلاق المباراة
بداية المباراة بعد قليل
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