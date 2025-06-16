تشكيل كأس العالم للأندية - لوريس أساسيا مع لوس أنجلوس أمام تشيلسي وجيرو بديل

الإثنين، 16 يونيو 2025 - 21:20

كتب : FilGoal

هوجو لوريس - لوس أنجلوس

أعلن ستيفين شيروندولو المدير الفني لـ لوس أنجلوس تشكيل فريقه ضد تشيلسي.

ويواجه لوس أنجلوس منافسه تشيلسي في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل.

ويتواجد الفرنسي أوليفييه جيرو على مقاعد البدلاء.

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بينما يلعب هوجو لوريس الحارس المرمى الفرنسي في التشكيل الأساسي.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: هوجو لوريس

خط الدفاع: ريان هولينجشيد – إيدي سيجورا – أرون لونج – سيرجي بالنسيا

خط الوسط: ماركي ديلجادو – إيجور جيسوس – تيموثي تيلمان

خط الهجوم: دنيس بوانجا – جيريمي إيبوبيس – نيثان أورداز

وتضم المجموعة الرابعة تشيلسي وفلامنجو والترجي ولوس أنجلوس.

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