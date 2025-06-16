تشكيل كأس العالم للأندية - لوريس أساسيا مع لوس أنجلوس أمام تشيلسي وجيرو بديل

مباشر كأس العالم للأندية - تشيلسي ضد لوس أنجلوس.. بداية المباراة بعد قليل

مدرب الترجي: سنلعب ضد فلامينجو بثقة كبيرة.. ولهذا السبب لم نتعاقد مع لاعبين جدد

فيفا يشكر كل من شارك في إنجاح مباراة افتتاح كأس العالم للأندية بين الأهلي وإنتر ميامي